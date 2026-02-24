Aktien New York Schluss
Gewinne vor Trump-Rede - Entspannung beim KI-Thema
- US-Aktien stiegen deutlich dank KI-Signalen!!!
- Anleger warteten auf Trumps Rede zu Zöllen!!!!
- Dow +0,76% S&P500 +0,77% Nasdaq100 +1,09% !!!!
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben./edh/he
