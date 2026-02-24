    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHyundai Motor AktievorwärtsNachrichten zu Hyundai Motor
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    IDEMIA Secure Transactions und Hyundai Motor Group schließen Partnerschaft zur Einführung einer fortschrittlichen globalen Konnektivitätslösung für die Automobilindustrie

    IDEMIA Secure Transactions und Hyundai Motor Group schließen Partnerschaft zur Einführung einer fortschrittlichen globalen Konnektivitätslösung für die Automobilindustrie
    Foto: vadimborkin - 258917169

    COURBEVOIE, Frankreich, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen, stellt Hyundai Motor Group (HMG), einem der größten Automobilhersteller der Welt, nun seine fortschrittliche Lösung für das Konnektivitätsmanagement in Fahrzeugen zur Verfügung. Dank des eSIM- und Connectivity-Managers von IST stellt diese Zusammenarbeit einen bedeutenden Meilenstein in der vernetzten Fahrzeugtechnologie der neuen Generation und einer verbesserten Effizienz der Lieferkette für Automobilhersteller weltweit dar.

     

    IDEMIA Secure Transactions-Logo

     

    Konnektivität im Automobilbereich neu gestalten

    Mit dem Connectivity Manager von IDEMIA Secure Transactions erreichen Automobilhersteller eine beispiellose Flexibilität bei der Auswahl von Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Durch die Einführung dieser innovativen Strategie erhalten Automobilhersteller die Möglichkeit, den Mobilfunkbetreiber in Fahrzeugen bei Bedarf dynamisch zu wechseln und so Kosten, Logistik und betriebliche Effizienz zu optimieren. Darüber hinaus können Automobilhersteller durch die Ausstattung von Fahrzeugen mit der eSIM von IST auf regionsspezifische SIM-Varianten verzichten, was die Komplexität der Lieferkette erheblich vereinfacht und gleichzeitig eine robuste Konnektivität in allen Märkten gewährleistet.

    Skalierung der Innovation in den Schlüsselregionen

    IDEMIA Secure Transactions wird die Konnektivität für Fahrzeuge von HMG, darunter Hyundai Motor, Kia und Genesis, verwalten, die in strategischen Märkten weltweit mit eSIMs ausgestattet sind. Da HMG jährlich mehrere Millionen Fahrzeuge produziert, werden im Rahmen dieser Partnerschaft jedes Jahr Millionen vernetzter Fahrzeuge mit der eSIM-Technologie von IST ausgestattet. Die Einführung begann im Jahr 2025 zunächst im Nahen Osten, wo Fahrzeuge mit einer weltweit sofort einsatzbereiten Konnektivität ausgestattet werden, die nahtlose, auf die Zielländer zugeschnittene Updates ermöglicht.

    Verbessertes Fahrerlebnis durch fortschrittliche Konnektivität

    Dank der fortschrittlichen eSIM-Technologie von IDEMIA Secure Transactions profitieren Fahrer von einer nahtlosen Konnektivität für Telematik- und Infotainmentsysteme, was eine reibungslosere Navigation, verbesserte Sicherheitsfunktionen und einen mühelosen Zugang zu auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Diensten im Fahrzeug gewährleistet.

    Durch den Einsatz modernster GSMA-zertifizierter Technologien und seines auf Microsoft Azure Cloud gehosteten Connectivity Managers stellt IST sicher, dass mit seiner Lösung ausgestattete Fahrzeuge eine zuverlässige und sichere Konnektivität bieten, um effiziente Software-Updates und robuste internetbasierte Dienste bereitzustellen, die sowohl die Sicherheit des Fahrers als auch das gesamte Fahrerlebnis unterstützen. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung der Software-Defined-Vehicle-Strategie, die dank Konnektivität die Automobilindustrie prägt.

    Kontakt: contact.press@idemia.com 

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2918314/IDEMIA_Secure_Transactions_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/idemia-secure-transactions-und-hyundai-motor-group-schlieWen-partnerschaft-zur-einfuhrung-einer-fortschrittlichen-globalen-konnektivitatslosung-fur-die-automobilindustrie-302696300.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IDEMIA Secure Transactions und Hyundai Motor Group schließen Partnerschaft zur Einführung einer fortschrittlichen globalen Konnektivitätslösung für die Automobilindustrie COURBEVOIE, Frankreich, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ - IDEMIA Secure Transactions (IST), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitäts- und Sicherheitslösungen, stellt Hyundai Motor Group (HMG), einem der größten Automobilhersteller der Welt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     