Elmos: Vom Investitionszyklus in die Cash-Phase

Gestern hat Elmos Semiconductor die vorläufigen Zahlen für 2025 sowie die Guidance für 2026 veröffentlicht und im Anschluss im Rahmen des Capital Markets Day ein strategisches Update bis 2030 gegeben.

𝗩𝗼𝗿𝗹ä𝘂𝗳𝗶𝗴𝗲 𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱

➡️ Umsatz: 582,6 Mio. € (+0,3 % YoY, neuer Rekord)

➡️ EBIT-Marge: 21,8 % (Vj. 25,8%)

➡️ Adjustierte Free-Cashflow-Marge: 11,4 % (Vj. -8,7%)

➡️ CAPEX-Quote: 5,8 % (Vj. 7,6%)

In einem weiterhin anspruchsvollen Automotive-Umfeld mit Destocking-Effekten bestätigt Elmos erneut die strukturelle Qualität des Geschäftsmodells.

Positiv: Die Profitabilität bleibt hoch – und die Cash-Generierung zieht deutlich an. Das erste volle Jahr als fabless-Unternehmen spiegelt sich klar in der gesunkenen Kapitalintensität wider.

𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲

▶️ Umsatzwachstum: 11 % ±3pp

▶️ EBIT-Marge: 24 % ±2pp

▶️ Adjustierte Free-Cashflow-Marge: >17 %

▶️ CAPEX: rund 5 % vom Umsatz

Das impliziert einen spürbaren operativen Hebel. Skaleneffekte, Effizienzgewinne (u.a. Testzeitreduktion und OEE-Optimierung) sowie eine niedrigere Kapitalbindung sollen 2026 nicht nur Wachstum, sondern vor allem einen klaren Cashflow-Sprung bringen.

𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗗𝗮𝘆 – 𝗭𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗯𝗶𝘀 𝟮𝟬𝟯𝟬

1️⃣ ~1 Mrd. € Umsatz (bestätigt)

2️⃣ ~25 % EBIT-Marge (bestätigt)

3️⃣ ~17 % Free-Cashflow-Marge (spezifiziert)

4️⃣ CAPEX-Quote von ~6 % (bisher <10%)

🤖 Zusätzliche Potenziale, die in der Planung noch nicht berücksichtigt sind, können sich aus dem Thema Robotics ergeben.

𝗗𝗶𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗦𝘁𝗼ß𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝘂𝗻𝗴 𝗶𝘀𝘁 𝗸𝗹𝗮𝗿:

Elmos positioniert sich klar als struktureller Content-Gewinner im Automotive-Bereich – mit Fokus auf genau jene Felder, in denen der Halbleiteranteil pro Fahrzeug besonders stark steigt:

◾ Software Defined Vehicle (SDV) und zonale Architekturen

◾ Elektrifizierung und 48V-Systeme

◾ ADAS, Ultraschall und Sensorik

◾ eFuse- und Sicherheitslösungen

◾ höhere Systemintegration aus IC + Software + Algorithmen

Das Unternehmen versteht sich dabei als hochspezialisierter Analog/Mixed-Signal-Anbieter mit ausgeprägter Applikations- und Systemkompetenz.

Wesentliche Hebel bis 2030 sind die weitere Skalierung des fabless-Modells, der Ausbau der Design-Win-Pipeline, eine strukturell verbesserte Steuerquote sowie eine klar aktionärsorientierte Kapitalallokation.

𝗗𝗶𝗲 𝗕𝗼𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗧𝗮𝗴𝗲𝘀 𝘄𝗮𝗿 𝗮𝘂𝘀 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲𝗿 𝗦𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗸𝗹𝗮𝗿:

Elmos sieht sich weniger als zyklischer Halbleiterwert, sondern als struktureller Profiteur eines steigenden Elektronikanteils im Fahrzeug – mit zunehmender Cash-Stärke.

Wir haben die Aktie vor kurzem nach einem Gespräch mit dem CEO in den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund aufgenommen und sehen uns durch die nun kommunizierten Ziele bestätigt.

Die gestrige Kursreaktion von +11,3 % zeigt, dass der Markt diese Kombination aus starkem 2026-Ausblick und klarer 2030-Visibilität honoriert.

Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

--------------------

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München