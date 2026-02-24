    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    e& erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz und -gewinn und steigert den konsolidierten Umsatz um 23 % auf 72,9 Mrd. AED

    • Der konsolidierte Nettogewinn erreichte 14,4 Milliarden AED, was einem Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht
    • Die Kundenzahl von e& stieg in Asien, Afrika, dem Nahen Osten sowie Mittel- und Osteuropa auf 244,7 Millionen
    • Die Dividende pro Aktie beträgt für das Gesamtjahr 90 Fils und wird im Jahr 2026 auf 95 Fils erhöht.
    • Hatem Dowidar, der CEO der Gruppe, wird nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Position Ende März zurücktreten
    • Masood M. Sharif Mahmood wird am 1. April zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als CEO von e& UAE die Position des Group CEO übernehmen.

    ABU DHABI, VAE, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- e& hat im Jahr 2025 ein Rekordergebnis erzielt und einen konsolidierten Umsatz von 72,9 Milliarden AED ausgewiesen, was einer Steigerung von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.  

    Der konsolidierte Nettogewinn stieg auf 14,4 Milliarden AED, was einem Wachstum von 33,6 Prozent entspricht, das durch Fortschritte in allen Geschäftsbereichen erzielt wurde. Das konsolidierte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,1 Prozent und erreichte 32,0 Milliarden AED.

    e& UAE setzte seine solide Entwicklung fort und verzeichnete einen Anstieg der Kundenzahl um 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 16,3 Millionen. Die Gesamtzahl der Abonnenten der Gruppe stieg auf 244,7 Millionen, was einem Wachstum von 31,3 Prozent gegenüber 2024 entspricht.

     Finanzielle Höhepunkte für das Geschäftsjahr 2025


    2025

    2024

    Prozentuale Veränderung

    Umsatz

     72,9 Mrd. AED

    59,2 Mrd. AED

    23,1 %

    Reingewinn

     14,4 Mrd. AED

    10,8 Mrd. AED

    33,6 %

    EBITDA

    32,0 Mrd. AED

    Seite 1 von 4 




    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
