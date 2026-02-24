e& erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz und -gewinn und steigert den konsolidierten Umsatz um 23 % auf 72,9 Mrd. AED

Der konsolidierte Nettogewinn erreichte 14,4 Milliarden AED, was einem Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht

Die Kundenzahl von e& stieg in Asien, Afrika, dem Nahen Osten sowie Mittel- und Osteuropa auf 244,7 Millionen

Die Dividende pro Aktie beträgt für das Gesamtjahr 90 Fils und wird im Jahr 2026 auf 95 Fils erhöht.

Hatem Dowidar, der CEO der Gruppe, wird nach sechsjähriger Tätigkeit in dieser Position Ende März zurücktreten

Masood M. Sharif Mahmood wird am 1. April zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als CEO von e& UAE die Position des Group CEO übernehmen.

ABU DHABI, VAE, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- e& hat im Jahr 2025 ein Rekordergebnis erzielt und einen konsolidierten Umsatz von 72,9 Milliarden AED ausgewiesen, was einer Steigerung von 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der konsolidierte Nettogewinn stieg auf 14,4 Milliarden AED, was einem Wachstum von 33,6 Prozent entspricht, das durch Fortschritte in allen Geschäftsbereichen erzielt wurde. Das konsolidierte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,1 Prozent und erreichte 32,0 Milliarden AED.