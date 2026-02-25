Avid Bioservices gibt die Eröffnung seines neuen Kompetenzzentrums für die frühe Phase in Costa Mesa, Kalifornien, bekannt

Die Einrichtung wurde entwickelt, um die frühen Entwicklungszeitpläne der Kunden zu beschleunigen, und vereint die wichtigsten wissenschaftlichen und technischen Kompetenzen von Avid, darunter:

COSTA MESA, Kalifornien, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, Inc. , ein spezialisierter CDMO-Anbieter für Biologika, gab heute die Eröffnung seines neuen Early Phase Center of Excellence bekannt, einer hochmodernen, 78.000 Quadratfuß großen Einrichtung in Costa Mesa, Kalifornien. Das neue Zentrum wurde speziell zur Unterstützung früher klinischer Programme errichtet und erweitert die Entwicklungspräsenz von Avid. Es stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, End-to-End-Dienstleistungen von der Zelllinienentwicklung bis zur kommerziellen Herstellung anzubieten.

Entwicklung von Zelllinien





Entwicklung von Upstream- und Downstream-Prozessen und Analysen





IND-konforme Qualifizierung und Prüfung von Analysemethoden





Frühe Formulierungsentwicklung und Charakterisierung





Integrierter Technologietransfer in die CGMP-Produktionsstätten von Avid

Das Early Phase Center of Excellence wurde speziell entwickelt, um die Kompetenzen von Avid weiter zu stärken, die frühen Entwicklungsaktivitäten zu optimieren und einen nahtlosen Übergang zum vollwertigen CGMP-Betrieb zu ermöglichen. Das Center verfügt über erfahrene, praxisorientierte Wissenschafts- und Fertigungsteams, etablierte Plattformprozesse und harmonisierte Qualitätssysteme, die auf die kommerzielle Produktionsstätte von Avid abgestimmt sind. Diese Abstimmung gewährleistet Konsistenz, eliminiert Nacharbeiten und sorgt für einen reibungslosen Ablauf, während die Programme von der präklinischen Phase bis zur kommerziellen Versorgung voranschreiten.

„Unser neues Early-Phase Center of Excellence wurde speziell dafür konzipiert, sowohl etablierten Pharmaunternehmen als auch innovativen Biotech-Unternehmen zu helfen, schneller in die klinische Phase zu gelangen – auf vorhersehbare Weise und auf der Grundlage von Qualität und Stabilität. Unsere Mission ist es, die frühe Arzneimittelentwicklung hier in den USA zu stärken und den Weg von der wissenschaftlichen Entdeckung bis zur Wirkung für den Patienten zu beschleunigen", sagte Kenneth Bilenberg, Chief Executive Officer von Avid Bioservices. „Die Branche hat nach einem Entwicklungs- und Produktionszentrum in den USA gefragt, das Geschwindigkeit, Qualität und wissenschaftliche Genauigkeit vereint, und wir haben es gebaut."

Die Erweiterung in Costa Mesa verbessert die Gesamtkapazität von Avid zur Unterstützung einer breiten Palette von Biologika, darunter monoklonale Antikörper, rekombinante Proteine und andere komplexe Modalitäten. Die integrierten Arbeitsabläufe und Technologieplattformen des Zentrums sind darauf ausgelegt, Programmrisiken zu reduzieren, Zeitpläne zu verkürzen und eine phasengerechte Entwicklung von den frühesten Stadien an sicherzustellen.

Das neue Early Phase Center of Excellence ist nun voll funktionsfähig und nimmt neue Programme an.

Informationen zu Avid

Avid Bioservices ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das sich auf die Herstellung von Zellkulturen für Säugetiere spezialisiert hat. Avid hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über eine makellose FDA-Bilanz. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von biopharmazeutischen Innovatoren weltweit aufgrund seiner Agilität, Qualität und Fähigkeit, sich in komplexen globalen regulatorischen Landschaften zurechtzufinden. Mit seiner Erfahrung in der Unterstützung sowohl aufstrebender Biotech-Unternehmen als auch großer multinationaler Pharmaunternehmen bietet Avid End-to-End-Lösungen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Lieferung.

Avid nach Zahlen:

Mehr als 600 Chargen hergestellt





Mehr als 275 kommerzielle Chargen in über 90 Länder geliefert





6+ zugelassene kommerzielle Produkte





10 erfolgreiche Vorabprüfungen/Vorabzulassungsprüfungen durch globale Aufsichtsbehörden

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2772626/Avid_Bioservices_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/avid-bioservices-gibt-die-eroffnung-seines-neuen-kompetenzzentrums-fur-die-fruhe-phase-in-costa-mesa-kalifornien-bekannt-302696422.html