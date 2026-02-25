Pew begrüßt die Ratifizierung des internationalen Vertrags zur Verbesserung der Sicherheit auf See als Meilenstein

LONDON, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Pew Charitable Trusts begrüßten heute die Nachricht, dass das Cape Town Agreement (CTA) von den wichtigsten Fischereinationen der Welt - einschließlich Argentinien, das dem Vertrag heute beigetreten ist - ausreichend unterstützt wird, um ab dem nächsten Jahr in Kraft zu treten. Dieser verbindliche internationale Vertrag wird die Standards für Fischereifahrzeuge verbessern, um die Sicherheit von Besatzung und Beobachtern zu gewährleisten, und ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU).

Das Kapstadt-Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) wird dazu beitragen, Leben zu retten und illegale Fischerei zu bekämpfen - zum Schutz der Meere und der Menschen, die von ihnen abhängen

Das TZL wird das Leben von Fischern schützen, indem es Normen für den Bau von Industrieschiffen und die damit verbundene Seetüchtigkeit, Decks, Heizung, Notfallverfahren und andere Sicherheits- und Lebensrettungsmaßnahmen festlegt. Vor diesem bahnbrechenden Vertrag gab es nur wenige globale Standards oder internationale rechtliche Verpflichtungen zum Schutz von Fischern auf See. Untersuchungen der FISH Safety Foundation, die von Pew in Auftrag gegeben wurden, gehen davon aus, dass mehr als 100.000 Menschen jedes Jahr im Fischereisektor getötet werden. Die Konzentration des CTA auf die Sicherheit könnte dazu beitragen, viele Todesfälle zu verhindern.

Die Anhebung der Sicherheitsstandards für Fischereifahrzeuge wird auch die Bemühungen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei unterstützen. In dem Bestreben, ihre Gewinne zu maximieren, sparen Betreiber, die illegal fischen, oft bei der Bewirtschaftung ihrer Schiffe und gefährden so die Arbeiter in einem der gefährlichsten Berufe der Welt. Mehr Governance und eine standardisierte Kontrolle der Sicherheitsbestimmungen für Schiffe werden die Möglichkeiten zur Aufdeckung und Verhinderung von IUU-Fischerei verbessern.

Das 2012 von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) verabschiedete CTA, das in erster Linie für neue Schiffe mit einer Länge von 24 Metern oder mehr gilt, wird im nächsten Jahr in Kraft treten, nachdem 28 Staaten (einige mehr als die erforderlichen 22) es ratifiziert haben. Um in Kraft zu treten, musste das Abkommen außerdem mindestens 3.600 Schiffe umfassen, und auch dieser Richtwert wurde mit der jüngsten Ratifizierungsrunde überschritten.