    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLucid Group AktievorwärtsNachrichten zu Lucid Group

    Luxus-Elektroautohersteller

    409 Aufrufe 409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lucid verfehlt Gewinnerwartungen, erwartet aber 2026 mehr Wachstum – Aktie rot

    Lucid verfehlt die Gewinnerwartungen, schlägt aber die Umsatzerwartungen. Mit einem Produktionsziel von bis zu 27.000 Fahrzeugen für 2026 geht der Hersteller in die Offensive. Die Aktie gibt dennoch nachbörslich nach.

    Für Sie zusammengefasst
    Luxus-Elektroautohersteller - Lucid verfehlt Gewinnerwartungen, erwartet aber 2026 mehr Wachstum – Aktie rot
    Foto: Unsplash

    Die Zahlen für das vierte Quartal zeigen einen Verlust von 3,62 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten nur mit 2,62 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag bei 523 Millionen US-Dollar und übertraf die Schätzung von 468 Millionen US-Dollar.

    Die Verluste des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2025 auf 2,7 Milliarden US-Dollar oder 12,09 US-Dollar je Aktie und sind damit mit dem Verlust des Vorjahres vergleichbar. Der Umsatz des Unternehmens stieg 2025 um 68 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar.

    Angesichts dieser finanziellen Herausforderungen kündigte Lucid kürzlich an, rund 12 Prozent seiner US-amerikanischen Belegschaft zu entlassen, um die Betriebseffizienz zu steigern und die Bruttomargen langfristig zu verbessern. Interim-CEO Marc Winterhoff erklärte, diese Maßnahme sei notwendig, um das Unternehmen effizienter aufzustellen und die betrieblichen Strukturen für die Zukunft zu optimieren. Die Entlassungen seien keine fortlaufende Strategie, sondern eine einmalige Anpassung.

    Für das Jahr 2026 hat Lucid optimistische Ziele verkündet, mit einer Produktion von 25.000 bis 27.000 Fahrzeugen – ein Anstieg von etwa 40 Prozent bis 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus liegt dabei auf der Produktion des "Lucid Gravity"-SUV, während der Verkauf des Lucid Air weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

    "Unsere ursprünglichen Ziele waren höher, aber wir haben uns entschieden, konservativer zu planen, um sicherzustellen, dass wir unsere Zahlen erreichen", so Winterhoff.

    Ein neues, günstigeres Mittelklassefahrzeug soll noch in diesem Jahr produziert werden, wird jedoch nicht maßgeblich zur Erreichung des Produktionsziels beitragen. Der "Lucid Gravity"-SUV soll 2026 den Großteil der Produktion und der Verkäufe ausmachen. Zudem ist die Entwicklung von Roboter-Taxis mit Partnern geplant, die jedoch ebenfalls keinen sofortigen, signifikanten Einfluss auf die Produktion haben dürften.

    Hinsichtlich der finanziellen Stabilität gab Lucid bekannt, dass das Unternehmen zum Jahresende 2025 über eine Liquidität von 4,6 Milliarden US-Dollar vverfühgt hat. Dies bietet Spielraum für Investitionen und die Verfolgung kurzfristiger Ziele.

    Am 12. März 2026 plant das Unternehmen einen Investorentag in New York, um seine zukünftigen Wachstumsstrategien und den Fortschritt bei der Erreichung der Profitabilität zu präsentieren.

    Nach Bekanntgabe der Ergebnisse gab die Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um knapp fünf Prozent nach und fiel auf 9,45 US-Dollar je Anteilschein.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lucid Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,08 % und einem Kurs von 9,92USD auf Nasdaq (25. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Luxus-Elektroautohersteller Lucid verfehlt Gewinnerwartungen, erwartet aber 2026 mehr Wachstum – Aktie rot Lucid verfehlt die Gewinnerwartungen, schlägt aber die Umsatzerwartungen. Mit einem Produktionsziel von bis zu 27.000 Fahrzeugen für 2026 geht der Hersteller in die Offensive. Die Aktie gibt dennoch nachbörslich nach.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     