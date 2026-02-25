Lucid verfehlt Gewinnerwartungen, erwartet aber 2026 mehr Wachstum – Aktie rot

Die Verluste des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2025 auf 2,7 Milliarden US-Dollar oder 12,09 US-Dollar je Aktie und sind damit mit dem Verlust des Vorjahres vergleichbar. Der Umsatz des Unternehmens stieg 2025 um 68 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen für das vierte Quartal zeigen einen Verlust von 3,62 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten nur mit 2,62 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag bei 523 Millionen US-Dollar und übertraf die Schätzung von 468 Millionen US-Dollar.

Angesichts dieser finanziellen Herausforderungen kündigte Lucid kürzlich an, rund 12 Prozent seiner US-amerikanischen Belegschaft zu entlassen, um die Betriebseffizienz zu steigern und die Bruttomargen langfristig zu verbessern. Interim-CEO Marc Winterhoff erklärte, diese Maßnahme sei notwendig, um das Unternehmen effizienter aufzustellen und die betrieblichen Strukturen für die Zukunft zu optimieren. Die Entlassungen seien keine fortlaufende Strategie, sondern eine einmalige Anpassung.

Für das Jahr 2026 hat Lucid optimistische Ziele verkündet, mit einer Produktion von 25.000 bis 27.000 Fahrzeugen – ein Anstieg von etwa 40 Prozent bis 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus liegt dabei auf der Produktion des "Lucid Gravity"-SUV, während der Verkauf des Lucid Air weiterhin eine wichtige Rolle spielt.

"Unsere ursprünglichen Ziele waren höher, aber wir haben uns entschieden, konservativer zu planen, um sicherzustellen, dass wir unsere Zahlen erreichen", so Winterhoff.

Ein neues, günstigeres Mittelklassefahrzeug soll noch in diesem Jahr produziert werden, wird jedoch nicht maßgeblich zur Erreichung des Produktionsziels beitragen. Der "Lucid Gravity"-SUV soll 2026 den Großteil der Produktion und der Verkäufe ausmachen. Zudem ist die Entwicklung von Roboter-Taxis mit Partnern geplant, die jedoch ebenfalls keinen sofortigen, signifikanten Einfluss auf die Produktion haben dürften.

Hinsichtlich der finanziellen Stabilität gab Lucid bekannt, dass das Unternehmen zum Jahresende 2025 über eine Liquidität von 4,6 Milliarden US-Dollar vverfühgt hat. Dies bietet Spielraum für Investitionen und die Verfolgung kurzfristiger Ziele.

Am 12. März 2026 plant das Unternehmen einen Investorentag in New York, um seine zukünftigen Wachstumsstrategien und den Fortschritt bei der Erreichung der Profitabilität zu präsentieren.

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse gab die Aktie im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um knapp fünf Prozent nach und fiel auf 9,45 US-Dollar je Anteilschein.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lucid Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,08 % und einem Kurs von 9,92USD auf Nasdaq (25. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind Jetzt Report kostenlos herunterladen!