    Trump zu Zoll-Urteil

    'Bedauerliche Entscheidung'

    Für Sie zusammengefasst
    Trump rügt Supreme Court wegen Zöllen scharf
    Gericht untersagt Zoll-Verordnung per Notstand
    Trump kündigt neue Zölle an, ohne Kongress
    Trump zu Zoll-Urteil - 'Bedauerliche Entscheidung'
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof in seiner Rede zur Lage der Nation für dessen Urteil gegen seine Zölle gerügt. In Anwesenheit mehrerer Richter des Supreme Courts und beider Kammern des US-Parlaments sprach er im Kapitol in Washington von einer "unglücklichen Entscheidung".

    Der Supreme Court hatte ihm am Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Diese hatte Trump am Kongress vorbei in Kraft gesetzt. Die aggressive Zollpolitik ist ein Kernelement seiner zweiten Amtszeit. Er hatte nach dem Urteil angekündigt, nun andere Wege zu nutzen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen. Er kündigte bereits neue Zölle auf neuer Rechtsgrundlage an.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
