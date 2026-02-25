ArisGlobal bringt XDI auf den Markt

BOSTON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ArisGlobal , ein KI-gestütztes Technologieunternehmen an der Spitze der Biowissenschaften und Entwickler von LifeSphere, hat XDI, seinen Data Intelligence Cortex, auf den Markt gebracht. XDI, das auf der Veranstaltung Breakthrough 2026 des Unternehmens vorgestellt wurde, verwandelt regulierte Daten aus den Biowissenschaften über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg in kontinuierliche, erklärbare und entscheidungsreife Erkenntnisse.

XDI macht aus Datenspuren einen Erkenntnisvorsprung für Unternehmen der Biowissenschaften. Da Unternehmen immer größere Mengen fragmentierter Daten über verschiedene Systeme hinweg verwalten, besteht die Herausforderung für zentrale Teams nicht nur darin, auf diese Daten zuzugreifen, sondern auch konsistente, erklärbare Entscheidungen daraus abzuleiten. XDI verbindet Signale über verschiedene Bereiche hinweg, wertet sie im Kontext aus und liefert Erkenntnisse dort, wo Entscheidungen getroffen werden – damit Unternehmen nicht mehr nur auf Ereignisse reagieren, sondern Risiken und Chancen frühzeitig erkennen können. Statt zu verlangen, dass alle Daten auf einer einzigen Plattform konsolidiert werden, bringt XDI Intelligenz dorthin, wo sich die Daten befinden.

Indem XDI Semantik systemübergreifend zusammenführt, ermöglicht die Lösung domänenübergreifendes Schlussfolgern, das auditierbar, erklärbar und skalierbar ist – über klinische Bereiche, Pharmakovigilanz, Zulassungswesen, Medical Affairs, Qualität sowie Nutzen-Risiko-Funktionen hinweg.

„XDI ist der nächste große Schritt von ArisGlobal und steht im Einklang mit unserer Vision, uns von einem KI-orientierten Unternehmen zu einem echten Technologieunternehmen für Datenintelligenz in den Biowissenschaften weiterzuentwickeln. Die Herausforderung für Organisationen in den Biowissenschaften im Jahr 2026 besteht nicht mehr darin, ob KI eingeführt werden soll, sondern darin, wie sich KI im großen Maßstab in den Betrieb integrieren lässt und wie sich damit domänenübergreifende Datenintelligenz erzeugen lässt. XDI wird entscheidungsreife Erkenntnisse liefern, indem es Maßnahmen empfiehlt und die zugrunde liegende Begründung nachvollziehbar macht – und so sichere, regulatorisch belastbare Entscheidungen im großen Maßstab ermöglicht", erklärte Aman Wasan, Geschäftsführer von ArisGlobal.