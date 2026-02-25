    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Demokraten fordern Freigabe der Epstein-Akten bei Trump-Rede

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei US-Präsident Donald Trumps Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress haben mehrere Demokraten gegen den Umgang der Regierung mit dem Epstein-Skandal protestiert. Unter anderem die frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Abgeordnete Rashida Tlaib und andere trugen Anstecker mit der Aufschrift "Gebt die Akten frei". Der Satz steht für die Forderung der Demokraten nach einer vollständigen Aufklärung des Skandals, inklusive einer weitestgehend ungeschwärzten Freigabe der Akten.

    Trumps Regierung wird für den Umgang mit dem Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kritisiert. Der 2019 in Haft gestorbene Multimillionär hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.

    Im Wahlkampf hatte Trump noch eine vollständige Freigabe der Akten zu dem Fall versprochen - nach seinem Amtsantritt wehrte er sich dann lange dagegen. Nur unter großem Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments unterzeichnete er schließlich ein Gesetz, das die Veröffentlichung der Ermittlungsakten anordnete. Sie wurden aber weiterhin nicht vollständig veröffentlicht.

    Trump, der einst mit Epstein befreundet war, kommt auch selbst in den Akten vor. Das allein ist aber noch kein Hinweis auf strafbares Fehlverhalten. Trump betont, er habe den Kontakt zu Epstein abgebrochen, nachdem die Vorwürfe gegen diesen bekannt geworden waren./apo/DP/zb





