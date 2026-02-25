    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump spricht erneut von angeblichem Wahlbetrug

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump erneuert widerlegte Wahlbetrugsvorwürfe.
    • Er erkennt Bidens Sieg 2020 weiterhin nicht an
    • Behauptet bei Rede 'seltsame Dinge' passierten
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine widerlegte Behauptung eines angeblichen Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 erneuert. Seine zweite Amtszeit sollte eigentlich seine dritte sein, "aber es passieren seltsame Dinge", sagte Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments. Auch Jahre nach Joe Bidens Sieg bei der Wahl 2020 räumt Trump seine Niederlage nicht ein. Stattdessen behauptet der 79-Jährige unverdrossen, er sei damals durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Dabei ist das längst und vielfach widerlegt./ngu/DP/zb



    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
