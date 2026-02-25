    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Knappe Mehrheit für mehr Unabhängigkeit von China

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bürgerinnen und Bürger sind bei der Frage gespalten, ob Deutschland seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern sollte, auch wenn dies negative Folgen haben könnte. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die Zeitschrift "Internationale Politik" befürwortet eine knappe Mehrheit von 53 Prozent Schritte, die zu einer Reduzierung der Abhängigkeit führen würden. 42 Prozent sind dagegen. Forsa hat am 4. und 5. Februar 1.000 Menschen befragt.

    Kanzler Friedrich Merz (CDU) trifft am Mittwoch in Peking Ministerpräsident Li Qiang und später Staatspräsident Xi Jinping. Die Bundesregierung will die wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduzieren, sich aber angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung des Landes nicht von Peking entkoppeln.

    Laut der Umfrage gibt es im Osten Deutschlands für eine Politik, die die wirtschaftliche Abhängigkeit von China verringern will, mit 49 Prozent nur eine relative Mehrheit - 44 Prozent der Befragten sind dagegen. Frauen sind demnach tendenziell stärker für eine Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit (56 Prozent dafür, 37 Prozent dagegen) als Männer (50 Prozent dafür, 47 Prozent dagegen).

    Meinungsunterschiede nach Alter und parteipolitischen Präferenzen

    Beim Blick auf die Altersgruppen fällt auf, dass die 18- bis 29-Jährigen mehrheitlich gegen eine Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China sind, wenn dies negative Folgen haben könnte. 46 Prozent sind in dieser Altersgruppe dafür, 49 Prozent dagegen. Bei jenen, die 60 Jahre und älter sind, ist es umgekehrt: Hier ist die Zustimmung mit 59 Prozent besonders groß - gegenüber 35 Prozent, die dagegen sind.

    Betrachtet man die parteipolitischen Präferenzen der Befragten, sind es Wählerinnen und Wähler der Grünen, die am stärksten für eine Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China sind, auch wenn dies negative Folgen haben könnte: 72 Prozent sind dafür, 23 Prozent dagegen. Bei Anhängern der Regierungsparteien CDU/CSU und SPD liegt die Zustimmung ebenfalls über dem Durchschnitt, bei 69 beziehungsweise 62 Prozent. Dagegen sind AfD-Wähler mehrheitlich gegen eine Verringerung der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China: 64 Prozent sind dagegen, nur 34 Prozent dafür./bk/DP/zb






