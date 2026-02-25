    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump

    Müssen politische Gewalt jeder Art ablehnen

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sein Land dazu aufgefordert, politische Gewalt jeder Art abzulehnen. In Erinnerung an den erschossenen rechten Aktivisten Charlie Kirk müssten alle zusammenkommen, um zu bekräftigen, dass "Amerika eine Nation unter Gott" sei, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Parlaments im Kapitol in Washington. Witwe Erika Kirk war dabei als Gast anwesend. Als Trump auf Kirk im Publikum hinwies und die Aufmerksamkeit auf sie richtete, hörte man "Charlie"-Rufe im Kongress.

    Charlie Kirk war im September auf einer Veranstaltung erschossen worden. Er galt als einflussreicher Vertreter der MAGA-Bewegung (Make America Great Again) Trumps. Als Gründer der Jugendorganisation Turning Point USA mobilisierte er auch ein junges Publikum für Trump. Kritiker warfen ihm rassistische, homophobe, transfeindliche und sexistische Ansichten vor./fsp/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
