    Tech-Konzerne sollen Strom für KI selbst erzeugen

    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will große Technologieunternehmen dazu verpflichten, ihren wachsenden Strombedarf künftig selbst zu decken. Die Firmen könnten Kraftwerke für ihre Rechenzentren direkt an den jeweiligen Standorten errichten, sagte Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation. So solle verhindert werden, dass die Strompreise für Verbraucher steigen - in manchen Regionen könnten sie sogar sinken, mutmaßte Trump.

    Der Strombedarf von Rechenzentren - insbesondere für Anwendungen Künstlicher Intelligenz - ist enorm. Je stärker KI in Wirtschaft und Alltag Einzug hält, desto größer werden die benötigten Rechenkapazitäten und damit der Energieverbrauch. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verbraucht ein mittelgroßes Rechenzentrum so viel Strom wie rund 100.000 Haushalte. Schätzungen zufolge benötigt eine einzelne ChatGPT-Anfrage sechs- bis zehnmal so viel Energie wie eine klassische Suchmaschinenanfrage./hae/DP/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 208,6 auf Nasdaq (25. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 617,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,39 %/+73,52 % bedeutet.




