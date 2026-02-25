Tech-Konzerne sollen Strom für KI selbst erzeugen

Ich habe heute ordentlich zugekauft. Das KGV von Microsoft schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 24 und 38. Jetzt sind wir wieder bei 26, und das obwohl das Geschäftsmodell von Microsoft nach wie vor einwandfrei funktioniert. Die Analysten waren hauptsächlich besorgt, dass die Kosten für das KI Wettrüsten zu hoch sind, aber auf der anderen Seite hat Microsoft gerade die 2. Generation ihrer Maia KI-Chips angekündigt, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren, und dadurch natürlich auch Kosten zu sparen. Microsoft hat auch gestern gesagt, dass die CAPEX Ausgaben nächstes Quartal sinken werden, aber dennoch muss Microsoft weiter investieren, um die Cloud-Kapazitäten auszubauen, da die Azure Rechenzentren schon jetzt unter Kapazitätsengpässen leiden. Naja, ist das nicht ein Luxusproblem? Man muss kräftig investieren, da man sonst den Umsatz (mit ordentlicher Marge!) aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht steigern kann?





Natürlich kann die Aktie noch etwas weiter fallen, aber ich glaube, das es nicht viel weiter runter gehen wird. Das Umsatz- und Gewinnwachstum bei Microsoft wird weitergehen, ich bin auch davon überzeugt, dass Microsoft gegenüber AWS weiter Marktanteile im Cloud-Geschäft gewinnen wird. Langfristig wird sich das für uns Aktionäre auszahlen.





Wie sagt man so schön? Der Gewinn liegt im Einkauf. Bei diesen Preisen sollte man zuschlagen, die Kursziele der Analysten liegen immer noch so um die 600 Dollar pro Aktie, dahin wird sich der Aktienkurs über die nächsten 12 Monate auch wieder entwickeln.