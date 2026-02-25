Trump
Tech-Konzerne sollen Strom für KI selbst erzeugen
- Trump zwingt Tech-Firmen, eigene Kraftwerke zu
- Ziel: Strompreise für Verbraucher senken jetzt
- Rechenzentren und KI treiben Strombedarf hoch.
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will große Technologieunternehmen dazu verpflichten, ihren wachsenden Strombedarf künftig selbst zu decken. Die Firmen könnten Kraftwerke für ihre Rechenzentren direkt an den jeweiligen Standorten errichten, sagte Trump bei seiner Rede zur Lage der Nation. So solle verhindert werden, dass die Strompreise für Verbraucher steigen - in manchen Regionen könnten sie sogar sinken, mutmaßte Trump.
Der Strombedarf von Rechenzentren - insbesondere für Anwendungen Künstlicher Intelligenz - ist enorm. Je stärker KI in Wirtschaft und Alltag Einzug hält, desto größer werden die benötigten Rechenkapazitäten und damit der Energieverbrauch. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur verbraucht ein mittelgroßes Rechenzentrum so viel Strom wie rund 100.000 Haushalte. Schätzungen zufolge benötigt eine einzelne ChatGPT-Anfrage sechs- bis zehnmal so viel Energie wie eine klassische Suchmaschinenanfrage./hae/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 208,6 auf Nasdaq (25. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 617,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +41,39 %/+73,52 % bedeutet.
Das ist zwar ein wunderschön formatierter Text, leider voller Fehler.
1️⃣ Fundamentale Basis (aktuell grob gerundet)
MSFT real heute:
- Umsatz ≈ 260 Mrd $
- Free Cashflow ≈ 85–95 Mrd $
- Netto-Marge sehr hoch
- KGV ≈ 30
- Kurs ≈ 425 $
👉 wichtig: KI trägt bisher nur kleinen Teil zum Gewinn bei
2️⃣ Bewertung ohne KI-Hype (nur Kerngeschäft)
Fairer Multiple für reife Mega-Caps:
historisch:
- Apple / Microsoft / Oracle → 18–22x FCF
Rechnung:
FCF 90 Mrd × 20 = 1.800 Mrd $ faire Marktkap.
Heute:
≈ 3.600 Mrd $
➡️ Überbewertung ≈ +100 %
Das heißt:
aktueller Kurs enthält extrem viel Zukunftsfantasie
3️⃣ DCF-Light (realistisches Wachstum)
Annahmen konservativ:
- Wachstum 8 % p.a. (Cloud + Office realistisch)
- Diskont 8 %
- Terminal 3 %
Ergebnis:
Fair Value ≈ 2,4–2,7 Billionen $
→ Kursbereich:
≈ 280–320 $
4️⃣ Historische Bewertungslogik (KGV)
Langfristiger Mittelwert Microsoft:
KGV 22–24
EPS ≈ 16 $
16 × 23 = 368 $
📊 Zusammenfassung der 3 Methoden
|Methode
|Fairer Kurs
|FCF-Multiple
|260–300 $
|DCF
|280–320 $
|Historisches KGV
|360–380 $
🎯 Realistischer Fair-Value-Korridor
👉 300–360 $
Das ist der Bereich, wo:
- KI = Bonus
- aber nicht eingepreist als Wundermaschine
🔴 Aktuelle Lage
Heute: 425 $
Überbewertung ggü. Fair Value:
≈ +20–40 %
Das entspricht ziemlich genau einer typischen Tech-Korrekturgröße.
📉 Wahrscheinlichkeiten (meine Einschätzung)
|Szenario
|Wahrscheinlichkeit
|Merkmal
|Rücksetzer auf 330–360 $
|55 %
|KI-ROI langsamer
|Seitwärts 1–2 Jahre
|25 %
|Gewinne wachsen rein
|Weiterer Run >500 $
|15 %
|KI explodiert schneller
|Starker Crash <250 $
|5 %
|Rezession/Crash
Konfidenz: ~72 %
💡 Praktische Zonen (rein rational)
|Zone
|Bedeutung
|>420 $
|teuer / Storypreis
|360–380 $
|fair
|320–350 $
|attraktiv
|<300 $
|stark unterbewertet
📌 Kurzfazit
„viel Geld rein, ROI unklar, Markt aufgebläht“
→ ökonomisch korrekt
erwartbar:
- Bewertungsnormalisierung
- nicht Systemcrash
Microsoft bleibt:
✅ fundamental stark
❌ kurzfristig zu teuer
Ich habe heute ordentlich zugekauft. Das KGV von Microsoft schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 24 und 38. Jetzt sind wir wieder bei 26, und das obwohl das Geschäftsmodell von Microsoft nach wie vor einwandfrei funktioniert. Die Analysten waren hauptsächlich besorgt, dass die Kosten für das KI Wettrüsten zu hoch sind, aber auf der anderen Seite hat Microsoft gerade die 2. Generation ihrer Maia KI-Chips angekündigt, um die Abhängigkeit von NVIDIA zu reduzieren, und dadurch natürlich auch Kosten zu sparen. Microsoft hat auch gestern gesagt, dass die CAPEX Ausgaben nächstes Quartal sinken werden, aber dennoch muss Microsoft weiter investieren, um die Cloud-Kapazitäten auszubauen, da die Azure Rechenzentren schon jetzt unter Kapazitätsengpässen leiden. Naja, ist das nicht ein Luxusproblem? Man muss kräftig investieren, da man sonst den Umsatz (mit ordentlicher Marge!) aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht steigern kann?