Trump verspricht strahlenden Neuanfang für Venezuela

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach der Gefangennahme des autoritären venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte hat Präsident Donald Trump dem südamerikanischen Land einen strahlenden Neubeginn versprochen. "Das war ein großer Sieg für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und es bedeutet auch einen strahlenden Neuanfang für das venezolanische Volk", sagte er in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress in Washington. Er arbeite eng mit der geschäftsführenden venezolanischen Präsidentin Delcy Rodríguez zusammen, um wirtschaftlichen Nutzen für beide Länder zu erzielen.

Das Verhältnis zwischen den USA und Venezuela war monatelang angespannt. Anfang Januar nahm das US-Militär schließlich Maduro in Venezuelas Hauptstadt Caracas gefangen und brachte ihn in die Vereinigten Staaten. In New York soll ihm nun wegen angeblicher Verwicklung ins internationale Drogengeschäft der Prozess gemacht werden. Das südamerikanische Land befindet sich seit Maduros Sturz in einer Phase des politischen Umbruchs.

Trump will die riesigen Ölvorkommen Venezuelas zugunsten der USA nutzen. Dazu gehört auch die Kontrolle über den Rohöl-Verkauf. "Wir haben von unserem neuen Freund und Partner, Venezuela, gerade mehr als 80 Millionen Barrel Öl erhalten", sagte er in seiner Rede vor den beiden Parlamentskammern./dde/DP/zb



