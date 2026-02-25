Trump bricht mit Rededauer Clintons Rekord

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit seiner annähernd zwei Stunden langen Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Donald Trump einen neuen Rekord aufgestellt. Seine Ansprache vor dem US-Kongress am Dienstagabend (Ortszeit) dauerte rund 1 Stunde und 48 Minuten. Damit sprach der Republikaner länger als jeder Präsident vor ihm seit Beginn der Aufzeichnungen des American Presidency Project im Jahr 1964. Die bisherige Rekordmarke von knapp 1 Stunde und 29 Minuten hatte der Demokrat Bill Clinton bei seiner "State of the Union Address" im Jahr 2000 aufgestellt./sfi/DP/zb



