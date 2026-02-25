HSBC übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang – Starke Einnahmen aus Hongkong

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 68,27 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen von 67,36 Milliarden US-Dollar lag.

Die britische Großbank HSBC hat ihre Jahresergebnisse veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das Jahr 2025 erzielte der größte europäische Finanzkonzern einen Vorsteuergewinn von 29,91 Milliarden US-Dollar. Das ist zwar 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr, übertraf die Prognosen von 28,86 Milliarden US-Dollar der Analysten aber dennoch.

Besonders stark präsentierte sich die Wealth-Division von HSBC sowie das Geschäft in Hongkong, was maßgeblich zum positiven Ergebnis beitrug. Der Gewinn im vierten Quartal 2025 kletterte auf 6,8 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 4,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch Einmaleffekte aus Geschäftsverkäufen. Der Umsatz im vierten Quartal stieg sogar um 42 Prozent auf 16,4 Milliarden US-Dollar.

HSBC-CEO Georges Elhedery betonte, dass 2025 ein Jahr voller "entscheidender Maßnahmen und zügiger Umsetzung" gewesen sei. Alle vier Geschäftsbereiche der Bank hätten gut performt und wichtige Impulse für die Zukunft gesetzt. Die Bank peilt nun an, in den Jahren 2026 bis 2028 eine Eigenkapitalrendite von 17 Prozent oder mehr zu erzielen, wobei außergewöhnliche Posten ausgenommen sind.

Ein weiteres Highlight des Berichts ist die abgeschlossene Privatisierung der Hang Seng Bank, die am 26. Januar 2025 vollzogen wurde. Die Bank äußerte sich positiv über den Deal und erklärte, dass er das Ergebnis des Konzerns steigern werde. Morningstar-Analystin Kathy Chan erwartet, dass sich Synergien zwischen den beiden Marken im mittelfristigen Zeitraum entwickeln werden.

Trotz der positiven Entwicklung setzt HSBC auf eine härtere, performance-orientierte Vergütungsstruktur. Bloomberg berichtete Anfang des Monats, dass die Bank einigen Bankern voraussichtlich keine oder nur minimale Boni gewähren wird, um die Leistung ihrer Mitarbeiter stärker zu belohnen. In Bereichen wie Investment Banking und Wealth Management soll es einen Fokus auf die Reduzierung von Unterperformern geben.

Zwar gibt es noch keine endgültige Bestätigung der Pläne zum Personalabbau, doch Analystin Chan geht davon aus, dass dies im Zuge der breiteren Strategie zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung noch weiter vorangetrieben wird.

Im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse gaben die an der Börse in Hongkong notierten Aktien von HSBC um 0,46 Prozent nach.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

