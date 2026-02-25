    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    Europäische Großbank

    797 Aufrufe 797 0 Kommentare 0 Kommentare

    HSBC übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang – Starke Einnahmen aus Hongkong

    HSBC übertrifft die Erwartungen, trotz eines Gewinnrückgangs von 7,4 Prozent. Starke Einnahmen aus Hongkong und der Wealth-Division treiben die Umsätze an. An der Börse in Hongkong gibt die HSBC-Aktie dennoch nach.

    Für Sie zusammengefasst
    Europäische Großbank - HSBC übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang – Starke Einnahmen aus Hongkong
    Foto: Alastair Grant - AP

    Die britische Großbank HSBC hat ihre Jahresergebnisse veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das Jahr 2025 erzielte der größte europäische Finanzkonzern einen Vorsteuergewinn von 29,91 Milliarden US-Dollar. Das ist zwar 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr, übertraf die Prognosen von 28,86 Milliarden US-Dollar der Analysten aber dennoch.  

    Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 68,27 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über den Erwartungen von 67,36 Milliarden US-Dollar lag.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu HSBC Holdings Plc!
    Long
    12,06€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    14,14€
    Basispreis
    1,32
    Ask
    × 11,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders stark präsentierte sich die Wealth-Division von HSBC sowie das Geschäft in Hongkong, was maßgeblich zum positiven Ergebnis beitrug. Der Gewinn im vierten Quartal 2025 kletterte auf 6,8 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 4,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, vor allem durch Einmaleffekte aus Geschäftsverkäufen. Der Umsatz im vierten Quartal stieg sogar um 42 Prozent auf 16,4 Milliarden US-Dollar.

    HSBC-CEO Georges Elhedery betonte, dass 2025 ein Jahr voller "entscheidender Maßnahmen und zügiger Umsetzung" gewesen sei. Alle vier Geschäftsbereiche der Bank hätten gut performt und wichtige Impulse für die Zukunft gesetzt. Die Bank peilt nun an, in den Jahren 2026 bis 2028 eine Eigenkapitalrendite von 17 Prozent oder mehr zu erzielen, wobei außergewöhnliche Posten ausgenommen sind.

    Ein weiteres Highlight des Berichts ist die abgeschlossene Privatisierung der Hang Seng Bank, die am 26. Januar 2025 vollzogen wurde. Die Bank äußerte sich positiv über den Deal und erklärte, dass er das Ergebnis des Konzerns steigern werde. Morningstar-Analystin Kathy Chan erwartet, dass sich Synergien zwischen den beiden Marken im mittelfristigen Zeitraum entwickeln werden.

    Trotz der positiven Entwicklung setzt HSBC auf eine härtere, performance-orientierte Vergütungsstruktur. Bloomberg berichtete Anfang des Monats, dass die Bank einigen Bankern voraussichtlich keine oder nur minimale Boni gewähren wird, um die Leistung ihrer Mitarbeiter stärker zu belohnen. In Bereichen wie Investment Banking und Wealth Management soll es einen Fokus auf die Reduzierung von Unterperformern geben.

    Zwar gibt es noch keine endgültige Bestätigung der Pläne zum Personalabbau, doch Analystin Chan geht davon aus, dass dies im Zuge der breiteren Strategie zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung noch weiter vorangetrieben wird.

    Im Anschluss an die Bekanntgabe der Ergebnisse gaben die an der Börse in Hongkong notierten Aktien von HSBC um 0,46 Prozent nach.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 14,94EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Europäische Großbank HSBC übertrifft Erwartungen trotz Gewinnrückgang – Starke Einnahmen aus Hongkong HSBC übertrifft die Erwartungen, trotz eines Gewinnrückgangs von 7,4 Prozent. Starke Einnahmen aus Hongkong und der Wealth-Division treiben die Umsätze an. An der Börse in Hongkong gibt die HSBC-Aktie dennoch nach.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     