Ende der Flaute in Deutschland? Statistiker legen Details zu Konjunktur vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Es war ein Miniplus, aber das größte Wachstum seit drei Jahren in einem Quartal: Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hat die deutsche Wirtschaft im letzten Jahresviertel 2025 um 0,3 Prozent zum Vorquartal zugelegt. Ausführliche Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht die Wiesbadener Behörde an diesem Mittwoch (8.00 Uhr).

Zudem informiert das Bundesamt über das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Dieses ist nach erster Schätzung 2025 auf 2,4 Prozent gesunken - nach 2,7 Prozent 2024.