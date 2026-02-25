    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Aktuelle Stunde zu öffentlich-rechtlichen Pannen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag debattiert Pannen in ARD und ZDF Mi.
    • ZDF nutzte KI-Bilder; ARD zeigte falsche Merk.
    • Regierungsbefragung mit Pistorius, Warken u.a.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die jüngsten Pannen in der Berichterstattung von ARD und ZDF beschäftigen am Mittwoch (16.30 Uhr) den Bundestag. Auf Antrag der AfD-Fraktion gibt es zu dem Thema eine Aktuelle Stunde. Beim ZDF wurden in einem Bericht über die US-Migrationsbehörde ICE unter anderem mit KI generierte Bilder verwendet. In einem Beitrag der ARD vom CDU-Parteitag war zu sehen, wie Altkanzlerin Angela Merkel vermeintlich die Wiederwahl von CDU-Chef Friedrich Merz beklatscht, obwohl das Applaus-Bild zu einem ganz anderen Zeitpunkt entstanden war.

    Eröffnet wird die Plenarsitzung des Bundestags mit der traditionellen Regierungsbefragung. Diesmal stellen sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) den Fragen der Abgeordneten. Zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine steht am späten Nachmittag außerdem eine Debatte zum Ukraine-Krieg auf der Tagesordnung./ax/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
