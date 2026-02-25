    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Haushaltsausschuss befasst sich mit Kamikazedrohnen für Bundeswehr

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestages entscheidet am Mittwoch über den Kauf von Kamikazedrohnen für die Bundeswehr. Das Verteidigungsministerium legt den Abgeordneten dazu seinen Plan vor, die neuen Waffensysteme von den deutschen Herstellern Helsing und Stark Defence zu kaufen. In der ersten Runde sollen beide Rüstungsfirmen Aufträge in Höhe von jeweils rund 270 Millionen Euro erhalten.

    Vor allem die Grünen haben Bedenken gegen den an Stark Defence beteiligten US-Investor Peter Thiel auf den Tisch gebracht und Aufklärung über dessen möglichen Einfluss gefordert. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte dazu, er teile "ausdrücklich" Bedenken gegen die Person, relevant für eine Entscheidung sei aber, ob Thiel das operative Geschäft beeinflussen könne.

    Die Bundeswehr testet die Kamikazedrohnen - fachlich als "Loitering Munition" bezeichnet - bereits. Als "Loitering Munition" - etwa "lauernde Munition" - werden Drohnen mit einem Sprengkopf bezeichnet, die längere Zeit über einem Zielgebiet kreisen können, bis ihnen per Datenlink ein Ziel zugewiesen und das Angriffskommando gegeben wird. Sie fliegen dann das Ziel an./cn/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
