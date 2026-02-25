    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    AIRS Medical präsentiert SwiftMR live auf der ECR 2026

    MÜNCHEN, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AIRS Medical, ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen für die medizinische Bildgebung, wird auf dem Europäischen Radiologiekongress (ECR) 2026 in Wien die neuesten Entwicklungen von SwiftMR vorstellen. Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, den Stand Nr. AI-19 (Halle X1 – AI-Bereich) zu besuchen, um zu erfahren, wie SwiftMR in realen klinischen Umgebungen schnellere Scans und schärfere Bilder liefert.1

    For more information about AIRS Medical, visit https://airsmed.com/en/.

    Erleben Sie SwiftMR mit Ihren eigenen Daten

    Eine Demonstration zu sehen ist eine Sache – die Ergebnisse in Ihrem eigenen Arbeitsablauf zu sehen, ist eine andere. Während der gesamten ECR 2026 bietet AIRS Medical am Stand Nr. AI-19 die Möglichkeit, eigene Daten mitzubringen. Teilnehmer können anonymisierte DICOM-Daten mitbringen und deren Rekonstruktion in Echtzeit mit SwiftMR verfolgen, wodurch sie sich aus erster Hand von den Verbesserungen der Bildqualität und den Auswirkungen auf den Betrieb überzeugen können.

    Die Termine sind begrenzt, daher wird den Teilnehmern empfohlen, einen Termin im Voraus zu vereinbaren.

    Nehmen Sie an von Experten geleiteten Veranstaltungen teil

    AIRS Medical wird außerdem zwei Informationsveranstaltungen durchführen, in denen die Vorteile von SwiftMR in verschiedenen Scanner-Einstellungen detailliert vorgestellt werden.

    • AI Lightning Talk | 5. März, 13:30 Uhr | AI Theater (Ebene -2, Raum D1) - Advances in Image Quality and Operational Efficiency with AI powered MRI Reconstruction Software: SwiftMR auf älteren 1,5T-Scannern
    • Satellite Symposium | 6. März, 9:30 Uhr | Offenes Forum Foyer B (Ebene 2) - Faster Scans, Exceptional Quality: Clinical and Operational Impact of AI-Powered MRI Reconstruction Software SwiftMR

    Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte die Website von AIRS Medical.

    Ausbau der Dynamik durch wichtige Partnerschaften

    Nach einem Jahr mit bedeutendem Wachstum nimmt AIRS Medical an der ECR 2026 teil und unterstützt nun Bildgebungsanbieter in 17 Ländern in EMEA. Strategische Partnerschaften spielen eine zentrale Rolle bei der Erweiterung des Zugangs zu SwiftMR.

    • Esaote– AIRS Medical intensiviert seine Zusammenarbeit mit Esaote, einem weltweit führenden Anbieter von offenen MRT-Systemen, und führt SwiftMR durch nahtlose Integration und einen breiteren globalen Vertrieb über Esaote-MRT-Systeme in die klinische Praxis ein. Weitere Informationen über Esaote finden Sie auf der Website des Unternehmens.
    • ASG– AIRS Medical ist eine Partnerschaft mit ASG Superconductors (ASG), einem führenden Hersteller von aufrechten MRT-Geräten, eingegangen, um die Funktionen von SwiftMR zur Verbesserung der Bildqualität und Verkürzung der Scanzeit für MROpen EVO – den schnell wachsenden Kundenstamm von ASG – verfügbar zu machen. Weitere Informationen über ASG finden Sie auf der Website des Unternehmens.

    „Unser Wachstum in der EMEA-Region spiegelt die deutliche Nachfrage nach schnelleren und qualitativ hochwertigeren MRT-Untersuchungen wider", erklärte Jayden Jung, Head of EMEA bei AIRS Medical. „Durch unsere Partnerschaften und kontinuierlichen Innovationen mit SwiftMR erleichtern wir es Bildgebungsanbietern, effizienter zu scannen und Patienten wichtige Erkenntnisse zu liefern."

    Bitte vereinbaren Sie auf der Website von AIRS Medical einen Termin, um Jayden und das gesamte EMEA-Team kennenzulernen.

    Informationen zu AIRS Medical

    AIRS Medical ist ein anerkannter Marktführer im Bereich der KI-gestützten diagnostischen Bildgebung und wurde zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit ernannt. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, SwiftMR, wurde mehrfach für die Geschwindigkeit des MRT-Verfahrens ausgezeichnet, und das Team dahinter wurde als Innovatoren im Bereich KI gewürdigt. AIRS Medical verfolgt das Ziel, den Zugang zu präventiver Gesundheitsversorgung zu erweitern und ist Wegbereiter in Sachen MRT-Effizienz. Das Unternehmen ermöglicht Bildgebungszentren, mehr Patienten zu versorgen sowie ihren Kommunen wichtige Dienste zu leisten.

    Mehr Informationen zu AIRS Medical finden Sie auf https://airsmed.com/en/.

    Julia Habeck
    AIRS Medical
    Senior Marketing Manager, EMEA
    julia.habeck@airsmed.com
    +49 40 82211839

    Die tatsächliche Scanzeit variiert je nach Scannermodell, Sequenz und klinischem Protokoll.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2457674/airs_logo_new_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airs-medical-prasentiert-swiftmr-live-auf-der-ecr-2026-302696136.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    AIRS Medical präsentiert SwiftMR live auf der ECR 2026 MÜNCHEN, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ - AIRS Medical, ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen für die medizinische Bildgebung, wird auf dem Europäischen Radiologiekongress (ECR) 2026 in Wien die neuesten Entwicklungen von SwiftMR …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     