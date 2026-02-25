    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 25. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmensberichte, u.a. HSBC, ASML, Nvidia.
    • BIP Q4-Revision, Privatkonsum DE, EZ-Inflation
    • Trump-Ansprache; Merz trifft Xi; Nasdaq-Day TV
    TAGESVORSCHAU - Termine am 25. Februar 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Februar 2026

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen
    06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen
    07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen
    07:00 NLD: ASML, Geschäftsbericht
    07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
    07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht
    08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
    09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
    09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
    14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026
    17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
    18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen
    18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
    22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen
    22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen
    22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: ACS, Jahreszahlen
    ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
    ESP: Banco Santander, Investor Day
    USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
    USA: Snowflake, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW Konjunkturbarometer
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26
    08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
    16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA

    USA: Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung

    07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München

    10:00 D'EU: BGH verhandelt erneut über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden, Karlsruhe

    11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover
    Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.

    14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

    DEU/CHN: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

    DEU: Reise + Camping, Essen

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 25. Februar 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Februar 2026 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen 06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     