    Termine bis 10. März 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Jahreszahlen & Q-Zahlen, Tech-Highlights
    • Wichtige Konjunkturdaten: Inflation, BIP, PMI.
    • Politik & Events: Trump-Rede, Merz/Xi, Messen.
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 10. März 2026
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. März

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen
    06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen
    07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen
    07:00 NLD: ASML, Geschäftsbericht
    07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
    07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht
    08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen
    08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
    09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
    09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
    14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026
    17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
    18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen
    18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
    22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen
    22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen
    22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ESP: ACS, Jahreszahlen
    ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
    ESP: Banco Santander, Investor Day
    USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
    USA: Snowflake, Q4-Zahlen
    USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW Konjunkturbarometer
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26
    08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
    08:00 GBR: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
    16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA

    USA: Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung

    07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München

    10:00 D'EU: BGH verhandelt erneut über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden, Karlsruhe

    11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover
    Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.

    14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

    DEU/CHN: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel

    DEU: Reise + Camping, Essen

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
    06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
    07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
    07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
    07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
    08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
    08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
    10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
    11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
    17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
    18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: SAP, Geschäftsbericht
    BEL: Argenx, Jahreszahlen
    IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
    PRT: EDP, Jahreszahlen
    USA: Intuit, Q2-Zahlen
    USA: Adtran, Q4-Zahlen
    USA: Dell, Q4-Zahlen
    USA: Autodesk, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
    11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge

    09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz

    17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft

    CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
    07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
    07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: FMC, Geschäftsbericht
    ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
    00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
    00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
    07:00 FIN: BIP Q4/24
    08:00 SWE: BIP Q4/25
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 CHE: BIP Q4/25
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas

    QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
    08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
    11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh

    AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
    09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen
    07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen
    07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen
    18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Target, Q4-Zahlen
    USA: Best Buy, Q4-Zahlen
    USA: Kfz-Absatz 2/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26
    00:50 JPN: Investitionen Q4/25
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln

    DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
    07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen
    22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen

    DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
    06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
    10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

    DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
    07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
    07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen
    07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen
    10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Prada, Jahreszahlen
    NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen
    USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

    10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

    11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

    CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26
    08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26
    11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25
    11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

    TERMINE SONSTIGES
    CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen
    22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

    DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26
    10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26

    TERMINE SONSTIGES
    DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe

    EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
    09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
    10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

    ESP: Repsol (Capital Markets Day)

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 2/26
    CHN: Im- und Exporte 2/26
    00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
    00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
    07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
    08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
    15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
