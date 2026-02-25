    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    Nordex: Erfolgreiches Q4/2025 und Übertroffenes EBITDA-Ziel in 2025

    Mit Rückenwind aus einem Rekordjahr startet die Nordex Group in 2026: steigende Aufträge, höhere Margen und ein kräftig wachsender Auftragsbestand untermauern den Wachstumskurs.

    Nordex: Erfolgreiches Q4/2025 und Übertroffenes EBITDA-Ziel in 2025
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
    • Die Nordex Group erreichte im vierten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 3,2 Mrd. Euro, was einen Anstieg um 9,2 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Das Unternehmen übertraf sein mittelfristiges EBITDA-Margenziel und erreichte eine Marge von 12,1 % im vierten Quartal 2025, mit einem Jahreswert von 8,4 %.
    • Das Konzernergebnis stieg im vierten Quartal 2025 auf 184 Mio. Euro und für das Gesamtjahr auf 274 Mio. Euro.
    • Der freie Cashflow erreichte im vierten Quartal 2025 einen Rekordwert von 565 Mio. Euro, insgesamt 863 Mio. Euro im Jahr 2025.
    • Für 2026 plant die Nordex Group einen Umsatz zwischen 8,2 und 9,0 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 8,0 bis 11,0 %, mit einem neuen mittelfristigen Ziel von 10 bis 12 %.
    • Der Auftragsbestand stieg zum 31. Dezember 2025 auf 16,1 Mrd. Euro, mit einem starken Wachstum im Projekt- und Servicegeschäft.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nordex ist am 25.02.2026.

    Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,03 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,07EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.488,08PKT (+0,32 %).


    Nordex

    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
