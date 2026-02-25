Nordex: Erfolgreiches Q4/2025 und Übertroffenes EBITDA-Ziel in 2025
Mit Rückenwind aus einem Rekordjahr startet die Nordex Group in 2026: steigende Aufträge, höhere Margen und ein kräftig wachsender Auftragsbestand untermauern den Wachstumskurs.
Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild
- Die Nordex Group erreichte im vierten Quartal 2025 einen Auftragseingang von 3,2 Mrd. Euro, was einen Anstieg um 9,2 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Das Unternehmen übertraf sein mittelfristiges EBITDA-Margenziel und erreichte eine Marge von 12,1 % im vierten Quartal 2025, mit einem Jahreswert von 8,4 %.
- Das Konzernergebnis stieg im vierten Quartal 2025 auf 184 Mio. Euro und für das Gesamtjahr auf 274 Mio. Euro.
- Der freie Cashflow erreichte im vierten Quartal 2025 einen Rekordwert von 565 Mio. Euro, insgesamt 863 Mio. Euro im Jahr 2025.
- Für 2026 plant die Nordex Group einen Umsatz zwischen 8,2 und 9,0 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 8,0 bis 11,0 %, mit einem neuen mittelfristigen Ziel von 10 bis 12 %.
- Der Auftragsbestand stieg zum 31. Dezember 2025 auf 16,1 Mrd. Euro, mit einem starken Wachstum im Projekt- und Servicegeschäft.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Nordex ist am 25.02.2026.
Der Kurs von Nordex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,03 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 35,07EUR das entspricht einem Minus von -0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.488,08PKT (+0,32 %).
+3,42 %
+7,84 %
+8,68 %
+42,15 %
+204,19 %
+158,37 %
+82,34 %
+55,77 %
+303,00 %
