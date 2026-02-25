    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLECLANCHE AktievorwärtsNachrichten zu LECLANCHE
    Leclanché Names Jens Emrich as New CFO: A Game-Changer

    Leclanché SA strengthens its leadership team: seasoned finance expert Jens Emrich steps in as CFO to steer the company’s next phase of international growth.

    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Jens Emrich has been appointed as Chief Financial Officer of Leclanché SA, effective March 1, 2026.
    • He brings over 25 years of international finance experience in industrial and energy sectors, including roles at Li-Cycle Europe AG and other companies.
    • Emrich previously managed financial governance, statutory reporting, cash management, and capex across European regions, supporting company scale-up.
    • He has held senior finance roles at Key Surgical Europe, LBNUTS AG, and Lorenz Snack-World, focusing on financial transformation and restructuring.
    • Leclanché's CEO highlighted Emrich’s expertise in financial transformation, industrial scale-up, and international governance to support the company's growth.
    • Leclanché is a Swiss-based leader in low-carbon energy storage solutions, listed on the SIX Swiss Exchange, with over 350 employees and operations in multiple countries.

    The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at LECLANCHE is on 29.05.2026.


    ISIN:CH0110303119WKN:A1CUUB





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
