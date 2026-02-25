Leclanché Names Jens Emrich as New CFO: A Game-Changer
Leclanché SA strengthens its leadership team: seasoned finance expert Jens Emrich steps in as CFO to steer the company’s next phase of international growth.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Jens Emrich has been appointed as Chief Financial Officer of Leclanché SA, effective March 1, 2026.
- He brings over 25 years of international finance experience in industrial and energy sectors, including roles at Li-Cycle Europe AG and other companies.
- Emrich previously managed financial governance, statutory reporting, cash management, and capex across European regions, supporting company scale-up.
- He has held senior finance roles at Key Surgical Europe, LBNUTS AG, and Lorenz Snack-World, focusing on financial transformation and restructuring.
- Leclanché's CEO highlighted Emrich’s expertise in financial transformation, industrial scale-up, and international governance to support the company's growth.
- Leclanché is a Swiss-based leader in low-carbon energy storage solutions, listed on the SIX Swiss Exchange, with over 350 employees and operations in multiple countries.
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at LECLANCHE is on 29.05.2026.
-6,23 %
+13,98 %
-20,42 %
-16,67 %
-52,59 %
-77,66 %
-84,91 %
-94,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte