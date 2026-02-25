    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON
    E.ON 2025: Starkes Wachstum und Vorreiter bei Energiewende

    Mit Rekordinvestitionen und klaren Wachstumszielen treibt E.ON die Energiewende voran und stärkt zugleich Ertrag, Netzinfrastruktur und Versorgungssicherheit in Europa.

    Foto: Mona Wenisch - dpa
    • E.ON verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein bereinigtes EBITDA von 9,8 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 3,0 Milliarden Euro, was die Wachstumsstrategie bestätigt.
    • Das Unternehmen steigerte die Investitionen auf insgesamt 8,5 Milliarden Euro, vor allem in die Energy Networks mit 7,0 Milliarden Euro, um die Energiewende voranzutreiben.
    • Für 2026 wird ein stabiles Ergebnis im bereinigten EBITDA von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und ein Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro erwartet.
    • Das Investitionsprogramm wird von 43 Milliarden Euro (2024-2028) auf 48 Milliarden Euro (2026-2030) ausgeweitet, um den wachsenden Infrastrukturbedarf in Europa zu decken.
    • Das Ziel ist, bis 2030 das bereinigte EBITDA auf rund 13 Milliarden Euro und den bereinigten Konzernüberschuss auf rund 3,8 Milliarden Euro zu steigern, bei einer Investitionssumme von etwa 48 Milliarden Euro.
    • E.ON setzt weiterhin auf Ausbau, Modernisierung und Digitalisierung der Netzinfrastruktur, um Versorgungssicherheit, Resilienz und nachhaltige Energieversorgung in Europa zu sichern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei E.ON ist am 25.02.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.033,00PKT (+0,02 %).


    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99





