    Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro

    Foto: Mona Wenisch - dpa

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon investiert bis zum Ende des Jahrzehnts kräftig in den Ausbau der Energieinfrastruktur. Von 2026 bis 2030 sollen 48 Milliarden Euro investiert werden, teilte Eon am Mittwoch in Essen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts mit. Der Schwerpunkt liege dabei unverändert im Ausbau, der Modernisierung und Digitalisierung des Verteilnetzes: 40 Milliarden nimmt Eon allein für den Netzausbau in die Hand.

    Die Milliardeninvestitionen dürften Eon dann auch Ergebnisseitig anschieben: Bis 2030 erwarten die Essener einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 13 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss soll bei 3,8 Milliarden Euro landen./lew/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,90 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,91 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,54 %/-3,16 % bedeutet.




