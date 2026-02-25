Eon plant bis 2030 Investitionen von 48 Milliarden Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,90 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,91 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,54 %/-3,16 % bedeutet.