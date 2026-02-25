Fresenius verlängert Vertrag von Chef Sen - Neuer Vorstand für Helios

Derweil wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert./tav/stk

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 50,16 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -7,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 28,24 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,81 %/+23,18 % bedeutet.