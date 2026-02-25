    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    Fresenius verlängert Vertrag von Chef Sen - Neuer Vorstand für Helios

    Für Sie zusammengefasst
    • Pawlu rückt ab 1. Juli Vorstand, leitet Helios
    • Interner Kandidat; COO Helios seit September.
    • Sen bis 2031 verlängert; Möller baut Büro auf.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dax-Konzern Fresenius baut seinen Vorstand um. Zum 1. Juli soll Christian Pawlu in das Spitzengremium einrücken und die Führung der Kliniksparte Helios übernehmen, wie der Pharmahersteller und Krankenhausbetreiber am Mittwoch in Bad Homburg mitteilte. Der 48-jährige Manager rückt für Robert Möller nach, der künftig das Büro der Unternehmensleitung in Berlin und Brüssel aufbauen soll.

    Mit Pawlu gewinnt Fresenius einen internen Kandidaten. Der Manager ist nach einigen anderen Stationen im Konzern seit September als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft des Unternehmensbereichs Fresenius Helios zuständig, zu dem Helios Deutschland und die spanische Klinikgesellschaft Quironsalud gehören.

    Derweil wird der Vertrag von Fresenius-Chef Michael Sen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert./tav/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 50,16 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -7,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 28,24 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,81 %/+23,18 % bedeutet.




