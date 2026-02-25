Fresenius will weiter profitabel wachsen

Herausgerechnet sind hier Sondereffekte und die inzwischen nur noch als Finanzbeteiligung geführte frühere Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) . 2025 war diese Kennziffer zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 2,87 Euro angezogen./tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 38,44 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+22,25 % bedeutet.