Nach Gewinnanstieg
Fresenius will weiter profitabel wachsen
- EBIT +4% auf 2,6 Mrd; Gewinn dank Kabi/Klinik.
- Umsatz 22,6 Mrd +5% (organisch +7%); 26: +4-7%
- Dividende 2025 +0,05 auf 1,05€; Kern-EPS +12%.
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Fresenius hat dank Einsparungen und einem guten Lauf bei seiner Pharmatochter Kabi und dem Klinikgeschäft im vergangenen Jahr mehr Gewinn erzielt. Im Tagesgeschäft legte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um etwas mehr als vier Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit traf der Pharmakonzern und Krankenhausbetreiber die Erwartungen am Markt. Die Dividende für 2025 soll um fünf Cent auf 1,05 Euro steigen.
Konzernweit setzte Fresenius im vergangenen Jahr knapp 22,6 Milliarden Euro um, dies war ein Plus von 5 Prozent. Organisch betrug der Zuwachs 7 Prozent. 2026 soll der Erlös aus eigener Kraft um 4 bis 7 Prozent zulegen. Zugleich peilt Konzernchef Michael Sen einen höheren Verdienst im fortgeführten Geschäft an. Die neu eingeführte Kennziffer Kernergebnis je Aktie soll in diesem Jahr währungsbereinigt um 5 bis 10 Prozent steigen.
Herausgerechnet sind hier Sondereffekte und die inzwischen nur noch als Finanzbeteiligung geführte frühere Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) . 2025 war diese Kennziffer zu konstanten Wechselkursen um 12 Prozent auf 2,87 Euro angezogen./tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 38,44 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -7,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,28 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+22,25 % bedeutet.
