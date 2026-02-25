JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch der Aktie nach weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen und Zielen des Triebwerkbauers erscheine übertrieben und biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb David Perry am Mittwoch. Er nahm nur minimale Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2030 vor und senkte seine Prognosen für den freien Barmittelfluss ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 372,1EUR auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 465
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
