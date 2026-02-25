JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 38,41EUR auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
