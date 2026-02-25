JEFFERIES stuft Alzchem auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 190 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Spezialchemieunternehmen produziere unter anderem Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche, schrieb Constantin Hesse am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Mit einer einzigartigen Plattform und führenden Nischenpositionen schirmten sich die Trostberger außerordentlich gut gegenüber der Konkurrenz ab. Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Optionen in den USA sieht Hesse eine für viele Jahre attraktive Anlagestory./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 156,1EUR auf Lang & Schwarz (24. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Alzchem

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



