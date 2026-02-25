Eon steigert operativen Gewinn dank Milliarden-Investitionen in Netzausbau
- Ebitda +9% auf 9,85 Mrd; Investitionen 8,5 Mrd
- Gute Ergebnisse sichern Milliardeninvestitionen
- EBITDA 9,4-9,6 Mrd; Konzernüberschuss 2,7-2,9.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon hat im vergangenen Jahr von den milliardenschweren Investitionen in den Ausbau des Energienetzes profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) stieg um 9 Prozent auf 9,85 Milliarden Euro, teilte Eon am Mittwoch in Essen bei der Vorlage seines Geschäftsberichts mit. Die Essener investierten 8,5 Milliarden Euro. Zugleich sind die guten finanziellen Ergebnisse die Voraussetzung für diese Investitionen, wie Finanzchefin Nadia Jakobi laut Mitteilung sagte. Im laufenden Jahr plant Eon Investitionen von 8,7 Milliarden Euro.
Für die Prognose 2026 hat Eon die Vergleichswerte aus 2025 angepasst: So sind die operativen Ergebnisse nun um temporäre regulatorische Effekte im Netzgeschäft angeglichen. Unter dieser Voraussetzung soll sich für das laufende Jahr ein bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro ergeben, womit es im schlechtesten Fall stabil bliebe. Gleiches gilt für den bereinigten Konzernüberschuss, der bei 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro liegen soll./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 18,90 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,91 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -8,49 %/-3,11 % bedeutet.
Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999
Als ich meinen Erstkauf bei E.On vor über 10 Jahren getätigt habe, habe ich auch ins fallende Messer gegriffen. Bei günstigen Gelegenheiten immer mal wieder nachgekauft. So habe ich mittlerweile das doppelte Geld in E.On stecken, als ich normalerweise pro Aktie anlege. Der Wert meiner E.On Position hat sich mittlerweile ungefähr verdoppelt und eine ansehnliche Dividende gab es auch oft obendrauf.
Wie viel hast du für Schlaftabletten hinlegen müssen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Diese Aktie ist ein relevanter Anbieter von kritischer Infrastruktur. Die werden von der Politik gehegt.......und die Teuerungen aller Art in den Netzentgelten hinterlegt.