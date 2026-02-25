HSBC verdient mehr als erwartet - Aktie legt zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 15,09 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.

Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 259,21 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,625GBP. Von den letzten 8 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.230,00GBP was eine Bandbreite von -34,25 %/+7.986,79 % bedeutet.