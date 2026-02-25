HSBC verdient mehr als erwartet - Aktie legt zu
- HSBC: Bereinigter Gewinn +7% auf 36,6 Mrd USD.
- HSBC: Vor Steuern -7% auf 29,9 Mrd USD.(China)
- Aktie drehte ins Plus, gewann bis zu 4% in HK.
HONGKONG/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Bank HSBC ihren operativen Gewinn dank guter Geschäfte mit der Verwaltung von Vermögen wohlhabender Leute 2025 gesteigert. Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben Prozent auf 36,6 Milliarden US-Dollar (31 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte die Bank am Dienstag in Hongkong und London mit. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund sieben Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Die Aktie der Großbank, die den Großteil ihres Geldes in Asien verdient, drehte an der Börse in Hongkong ins Plus und gewann bis zu vier Prozent./zb/stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 15,09 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +3,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,13 %.
Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 259,21 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,625GBP. Von den letzten 8 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 1.230,00GBP was eine Bandbreite von -34,25 %/+7.986,79 % bedeutet.
