Jefferies startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 190 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 160,2 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 190,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+18,90 % bedeutet.