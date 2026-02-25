ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 190 Euro
- Jefferies startet Coverage: Buy, Ziel 190€ nun
- Kreatin (Food) und Nitroguanidin (Rüstung) USA
- Einzigartige Nischen, Margen- & Cashpotenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 190 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Spezialchemieunternehmen produziere unter anderem Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche, schrieb Constantin Hesse am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Mit einer einzigartigen Plattform und führenden Nischenpositionen schirmten sich die Trostberger außerordentlich gut gegenüber der Konkurrenz ab. Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Optionen in den USA sieht Hesse eine für viele Jahre attraktive Anlagestory./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,63 % und einem Kurs von 160,2 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +7,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 190,00EUR was eine Bandbreite von +8,26 %/+18,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 190 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alzchem Group - A2YNT3 - DE000A2YNT30
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alzchem Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.brn-ag.de/44619-Alzchem-Spezialchemie-Wachstum-M…
Free-Cashflow klettert deutlich um 42,3 % auf 74,2 Mio. Euro
Dividende soll um 50 % von 1,20 Euro auf 1,80 Euro erhöht werden
Weiteres Umsatz- und EBITDA-Wachstum für 2025 prognostiziert
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/alzchem-group-ag-…