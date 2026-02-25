dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax 25.000 Punkten erwartet
- Dax leicht höher vor Nvidia-Quart., 25k Blick.
- US-Börsen im Plus dank KI-Signalen, Trump-Rede
- Asien im Plus, Nikkei stark, Bitcoin & Öl hoch
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia etwas höher ins Rennen gehen. Die runde Marke von 25.000 Punkten, deren Überspringen dem Leitindex zuletzt schwer gefallen war, bleibt im Blick. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den Dax mit plus 0,19 Prozent auf 25.034 Punkten. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Dort gab es am Vortag dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstliche Intelligenz (KI) Kursgewinne. Am Abend nach dem Börsenschluss in New York stehen die Geschäftszahlen des KI-Chip-Giganten Nvidia auf dem Plan. Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter, aus dem Dax berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials , der Energiekonzern Eon und der Medizinkonzern Fresenius .
USA: - GEWINNE - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben.
ASIEN: - GEWINNE - Auch in Asien haben nachlassende Befürchtungen, dass KI die Geschäftsmodelle viele Konzerne aus dem Software- und IT-Dienstleistungsberich massiv untergraben könnte, die Kurse am Mittwoch etwas angetrieben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,6 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog kurz vor dem Handelsende um fast zweieinhalb Prozent an.
^
DAX 24.986,25 -0,02%
XDAX 25.041,69 0,25%
EuroSTOXX 50 6.116,60 0,04%
Stoxx50 5.255,21 0,19%
DJIA 49.174,50 0,76%
S&P 500 6.890,07 0,77%
NASDAQ 100 24.977,04 1,09%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 129,61 -0,06% °
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1800 0,21%
USD/Yen 155,59 -0,19%
Euro/Yen 183,59 0,02%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin 65.001 1,47%
(USD, Bitstamp)
°
ROHÖL:
^
Brent 71,23 +0,46 USD WTI 66,05 +0,42 USD °
/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,16 % und einem Kurs von 49,55 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,16 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,98 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +24,45 %/+42,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen an diesem blutroten Montag 🎵
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,