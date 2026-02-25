Nordex verdient deutlich mehr und erhöht mittelfristiges Margenziel

Für das neue Jahr erwartet Nordex eine Steigerung des Umsatzes auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro. Analysten gehen hier bislang von einem Wert am unteren Ende der Spanne aus. Die Ebitda-Marge soll 8,0 bis 11,00 Prozent erreichen./nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,82 % und einem Kurs von 36,06 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +8,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 8,46 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -58,89 %/+4,14 % bedeutet.