    EVN AG: Geschäftserfolg im Q1 2025/26 – Alle Details

    Im ersten Quartal zeigt sich ein gemischtes Bild: Während Umsatz und Konzernergebnis zulegen, belasten geringere Stromerzeugung und rückläufiges operatives Ergebnis die Bilanz.

    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
    • Geschäftsverlauf im 1. Quartal im Rahmen der Erwartungen: kältere Witterung erhöhte Energiebedarf, aber Wind‑ und Wassererzeugung lagen unter dem langjährigen Durchschnitt; Gesamtstromerzeugung sank um 10,1 % auf 740 GWh (erneuerbare Erzeugung −8,9 % auf 598 GWh).
    • Umsatzerlöse stiegen um 3,3 % auf 830,7 Mio. Euro (hauptsächlich regulatorische Preiseffekte bei Verteilnetzgesellschaften); gleichzeitig rückläufige Erlöse in der Erzeugung u. a. wegen nicht verlängerter Reservevertrags (Kraftwerk Theiß).
    • Operatives Ergebnis rückläufig: EBITDA −2,2 % auf 247,4 Mio. Euro, EBIT −7,8 % auf 153,2 Mio. Euro; Konzernergebnis jedoch +9,8 % auf 126,9 Mio. Euro (u. a. niedrigere Steueraufwendungen).
    • Ausbau erneuerbarer Kapazitäten und Speicher: Zuwachs um 42 MW, installierte Erneuerbarenleistung 1.022 MW; Batteriespeicherleistung erhöht auf 12 MW; Pipeline soll die Ziele bis 2030 ermöglichen (Wind 770 MW, PV 300 MW, Batterien 300 MW).
    • Ambitioniertes Investitionsprogramm: rund 1 Mrd. Euro jährlich bis 2030, ca. 4/5 der Mittel nach Niederösterreich (Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, Großbatterien, E‑Ladeinfrastruktur, Trinkwasserversorgung); Nettoverschuldung per 31.12.2025 bei 1.326,5 Mio. Euro.
    • Sonstiges / Ausblick: Vertrag über Verkauf des internationalen Projektgeschäfts an STRABAG unterzeichnet (Closing bis Ende März 2026 erwartet); Ausblick 2025/26 bestätigt — EBITDA und Konzernergebnis etwa auf Vorjahresniveau, Konzernergebnis erwartet in einer Bandbreite von ~430–480 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei EVN ist am 25.02.2026.

    Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.


    ISIN:AT0000741053WKN:878279





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
