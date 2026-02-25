    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    AUTO1 Group 2025: Rekord bei Fahrzeugverkäufen, Gewinn & EBITDA

    AUTO1 Group beschleunigt 2025 auf Rekordkurs: Nie zuvor wurden mehr Fahrzeuge verkauft, höhere Margen erzielt und der Grundstein für weiteres Wachstum 2026 gelegt.

    Foto: Autohero
    • AUTO1 Group erreichte 2025 Rekordergebnisse bei verkauften Fahrzeugen, Bruttogewinn, bereinigtem EBITDA und Marktanteil
    • Im Jahr 2025 wurden insgesamt 842.271 Fahrzeuge verkauft, ein Anstieg von 22,1% im Vergleich zum Vorjahr
    • Der Bruttogewinn stieg auf 990,6 Mio. EUR, ein Plus von 36,7% im Jahresvergleich
    • Das bereinigte EBITDA für 2025 betrug 197,5 Mio. EUR, eine Steigerung um 80,8% gegenüber 2024
    • Im vierten Quartal 2025 wurden 219.110 Fahrzeuge verkauft, mit einem Umsatz von 2,1 Mrd. EUR und einem Bruttogewinn von 265,4 Mio. EUR
    • Für 2026 prognostiziert AUTO1 ein weiteres Wachstum mit einem Absatz von 940.000 bis 1.000.000 Fahrzeugen und einem Bruttogewinn von 1,1 bis 1,2 Mrd. EUR

    Der nächste wichtige Termin, Q4 2025 Trading and Financial Results, bei AUTO1 Group ist am 25.02.2026.

    Der Kurs von AUTO1 Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,765EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,75 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.481,51PKT (-0,02 %).


    AUTO1 Group

    +1,62 %
    +6,30 %
    -34,72 %
    -17,85 %
    +2,81 %
    +169,25 %
    -57,27 %
    -48,39 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88





