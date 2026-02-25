    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBRAIN Biotech AktievorwärtsNachrichten zu BRAIN Biotech
    BRAIN Biotech: 3M-Zahlen 2025/26 & Durchbruch bei SolasCure – Top-Wundheilung mit Aurase

    BRAIN Biotech startet mit gemischten Signalen ins neue Geschäftsjahr: Während das Kerngeschäft schwächelt, sorgen Biotech-Innovationen und ein wachstarker Inkubator für neue Dynamik.

    BRAIN Biotech: 3M-Zahlen 2025/26 & Durchbruch bei SolasCure – Top-Wundheilung mit Aurase
    • BRAIN Biotech veröffentlicht ihre Finanzzahlen für das erste Quartal 2025/26 mit einem Umsatz von 11,9 Mio. EUR, was einen Rückgang um 9 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das Segment BRAINBioIncubator erzielte einen Umsatzanstieg auf 1,9 Mio. EUR (plus 0,7 Mio. EUR), unterstützt durch eine Meilensteinzahlung von 1,0 Mio. EUR aus dem Deucrictibant-Projekt.
    • Das Wundgel Aurase von SolasCure, an dem BRAIN mit 35 % beteiligt ist, zeigt in klinischen Studien eine doppelte Wirkung bei der Wundreinigung und eine siebenfache schnellere Heilung chronischer Wunden.
    • SolasCure plant eine größere Finanzierungsrunde, um die klinische Entwicklung des Aurase Wound Gel in Phase 2b/3 voranzutreiben, da der Markt für die Behandlung chronischer Wunden in den USA auf rund 4,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
    • Das Kernsegment BRAINBiocatalysts verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 10,0 Mio. EUR (minus 16,3 %), plant jedoch ein sequenzielles Wachstum nach dem Start einer neuen Produktionsstätte in den Niederlanden.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 bleibt die BRAIN Biotech bei ihrer Prognose: Umsätze im Segment BRAINBiocatalysts sollen auf Vorjahresniveau bleiben, während das Segment BRAINBioIncubator auf deutliches Wachstum und ein Ziel von rund 5 Mio. EUR Umsatz hinarbeitet.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei BRAIN Biotech ist am 25.02.2026.

    Der Kurs von BRAIN Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,53 % im Plus.


    ISIN:DE0005203947WKN:520394





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    BRAIN Biotech: 3M-Zahlen 2025/26 & Durchbruch bei SolasCure – Top-Wundheilung mit Aurase BRAIN Biotech startet mit gemischten Signalen ins neue Geschäftsjahr: Während das Kerngeschäft schwächelt, sorgen Biotech-Innovationen und ein wachstarker Inkubator für neue Dynamik.
