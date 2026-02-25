BRAIN Biotech: 3M-Zahlen 2025/26 & Durchbruch bei SolasCure – Top-Wundheilung mit Aurase
BRAIN Biotech startet mit gemischten Signalen ins neue Geschäftsjahr: Während das Kerngeschäft schwächelt, sorgen Biotech-Innovationen und ein wachstarker Inkubator für neue Dynamik.
- BRAIN Biotech veröffentlicht ihre Finanzzahlen für das erste Quartal 2025/26 mit einem Umsatz von 11,9 Mio. EUR, was einen Rückgang um 9 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Das Segment BRAINBioIncubator erzielte einen Umsatzanstieg auf 1,9 Mio. EUR (plus 0,7 Mio. EUR), unterstützt durch eine Meilensteinzahlung von 1,0 Mio. EUR aus dem Deucrictibant-Projekt.
- Das Wundgel Aurase von SolasCure, an dem BRAIN mit 35 % beteiligt ist, zeigt in klinischen Studien eine doppelte Wirkung bei der Wundreinigung und eine siebenfache schnellere Heilung chronischer Wunden.
- SolasCure plant eine größere Finanzierungsrunde, um die klinische Entwicklung des Aurase Wound Gel in Phase 2b/3 voranzutreiben, da der Markt für die Behandlung chronischer Wunden in den USA auf rund 4,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
- Das Kernsegment BRAINBiocatalysts verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 10,0 Mio. EUR (minus 16,3 %), plant jedoch ein sequenzielles Wachstum nach dem Start einer neuen Produktionsstätte in den Niederlanden.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 bleibt die BRAIN Biotech bei ihrer Prognose: Umsätze im Segment BRAINBiocatalysts sollen auf Vorjahresniveau bleiben, während das Segment BRAINBioIncubator auf deutliches Wachstum und ein Ziel von rund 5 Mio. EUR Umsatz hinarbeitet.
