    Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Absichtserklärung (MOU) mit Terma A/S

    Vancouver, BC – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen, mobilen Kommunikations- und Sicherheitsplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MOU) mit Terma A/S bekannt zu geben, Dänemarks größtem Verteidigungstechnologieunternehmen, das sich auf Radarsysteme, elektronische Komponenten und missionskritische Software spezialisiert hat.

     

    Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf nicht-exklusiver Basis, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von Terma-Radarsystemen in die Self-Deploying Communications Platform (Nexus-Plattform) von CiTech liegt, die für die Entwicklung kombinierter Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen auf internationalen Märkten genutzt werden soll.

     

    Die Vereinbarung umreißt die gemeinsame Absicht, kommerzielle Möglichkeiten auszuloten, die technische Machbarkeit zu bewerten und bei der Demonstration einer integrierten Lösung für europäische Verteidigungs- und Sicherheitsakteure zusammenzuarbeiten.

     

    Bereiche der Zusammenarbeit

     

    -          Erforschung kommerzieller Möglichkeiten und operativer Einsatzszenarien, die durch eine kombinierte Lösung aus Terma-Radar und CiTech-Nexus-Plattform ermöglicht werden.

    -          Bewertung der technischen und operativen Machbarkeit der Integration von Terma-Radarsystemen in die autonome Einsatzplattform von CiTech.

    -          Planung und Vorbereitung gemeinsamer Vorführungen der integrierten Fähigkeiten auf wichtigen europäischen Verteidigungs- und Sicherheitsmessen.

    -          Durchführung von Vorführungen in der gesamten Europäischen Union, vorbehaltlich einer gegenseitigen Vereinbarung.

    -          Abhaltung regelmäßiger Koordinierungstreffen zur Überprüfung der Fortschritte und Festlegung der nächsten Schritte hin zu formellen Pilot- oder kommerziellen Vereinbarungen.

     

    Geplante Vorführungen

     

    -          DAIMEX BALTIC 2026, Litauen (12.–14. Mai 2026)

