    Übernahme-Drama

    Warner Bros: Paramount erhöht Angebot auf 31 US-Dollar – Netflix-Deal wackelt

    Mit einem auf 31 US-Dollar je Aktie erhöhten Angebot mischt Paramount den Übernahmepoker um Warner Bros. auf und bringt den Netflix-Deal ins Wanken.

    Die Übernahmeschlacht um Warner Bros. erreicht eine neue Stufe. Der Medienkonzern erklärte am Dienstag, dass ein aufgestocktes Angebot von Paramount Skydance über 31 US-Dollar je Aktie die Schwelle für weiterführende Gespräche erfülle – und potenziell attraktiver sein könnte als die bestehende Vereinbarung mit Netflix.

    Obwohl der Verwaltungsrat seine Empfehlung für den 27,75-Dollar-Deal mit Netflix nicht zurückzieht, signalisiert er erstmals offiziell Gesprächsbereitschaft gegenüber dem Rivalen.

    Milliarden mehr auf dem Tisch

    Die überarbeitete Offerte von Paramount liegt einen US-Dollar über dem vorherigen Angebot von 30 US-Dollar je Aktie, das inklusive Schulden mit rund 108 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Netflix bewertet seine Transaktion auf vergleichbarer Basis mit 82,7 Milliarden US-Dollar.

    Paramount bietet 31 US-Dollar je Aktie in bar für das gesamte Unternehmen. Netflix hingegen will die Film- und Fernsehstudios, den umfangreichen Katalog sowie den Streamingdienst HBO Max übernehmen. Das verbleibende TV-Geschäft soll als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Discovery Global abgespalten werden.

    Paramount versieht seine Offerte außerdem mit zusätzlichen finanziellen Zugeständnissen. Für jede Verzögerung über den 30. September hinaus soll eine "Ticking Fee" von 25 Cent je Aktie pro Quartal fließen, bei einem regulatorischen Scheitern würde die Break-up-Gebühr auf 7 Milliarden US-Dollar steigen. Darüber hinaus übernimmt Paramount die 2,8 Milliarden US-Dollar schwere Vertragsstrafe gegenüber Netflix im Falle eines Dealabbruchs.

    Der Verwaltungsrat von Warner Bros. erklärte, man habe noch keine Entscheidung getroffen, ob das neue Angebot von Paramount dem Netflix-Deal überlegen sei. Sollten die Direktoren jedoch zu diesem Schluss kommen, hätte Netflix vier Geschäftstage Zeit, sein Angebot nachzubessern.

    Markt reagiert

    Während die Aktie von Warner Bros. im nachbörslichen Handel um 0,75 Prozent nachgab, verbuchten Paramount-Papiere einen Anstieg von 1,35 Prozent. Netflix notierte nachbörslich rund 0,5 Prozent höher, nachdem das Papier bereits mit einem Tagesplus von 2,6 Prozent geschlossen hatte.

    Showdown vor der Hauptversammlung

    Am 20. März sollen die Aktionäre über den Netflix-Deal abstimmen. Bis dahin dürfte sich entscheiden, ob Netflix seine Offerte erhöht oder Paramount erneut nachlegt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
