Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 14,54 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.

Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 250,64 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +11,03 %/+45,73 % bedeutet.