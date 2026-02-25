ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt SFC Energy auf 'Buy' - Senkt Ziel auf 17 Euro
- Berenberg senkt Kursziel SFC Energy 18→17€ neu
- Aktie hochgestuft von Hold auf Buy nach -20%!!
- Starke Profitabilität, mittelfristig Potenzial
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SFC Energy von 18 auf 17 Euro gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem mehr als 20-prozentigen Kursrückgang seit seiner letzten Einschätzung der Aktien erschienen die schwache Umsatzentwicklung und das immer noch schwierige Konjunkturumfeld angemessen eingepreist, begründete Robert-Jan van der Horst am Dienstagabend seine Kaufempfehlung. Die starke Profitabilität und die soliden mittelfristigen Aussichten des Brennstoffzellenspezialisten erschienen darin aber noch nicht berücksichtigt./rob/gl/ag
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,25 % und einem Kurs von 14,54 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +7,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,10 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 250,64 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +11,03 %/+45,73 % bedeutet.
wie bewertet ihr denn die heutigen Zahlen? Aus meiner Sicht sind die Zahlen für 2025 wenig erbaulich, aber ungefähr so wie nach der letzten Gewinnwarnung erwartet. Die Zahlen für das Q4/25 sind erfreulicher, war es doch das beste Quartal seit Q1/24. Der Ausblick für 2026 ist ok, war aber von einigen wohl noch schlechter erwartet worden. Der Auftragseingang in Q4/25 ist erfreulich und stützt die Prognose für 2026. Für weitere Details müsste ich dann wohl in das komplette Zahlenwerk einsteigen, sobald es vorliegt.
Q4 2025 mit EUR 40,6 Mio. Umsatz markiert Rückkehr zum Wachstum – positives Momentum für 2026
Umsatzerlöse 2025 bei TEUR 143.274 (2024: TEUR 144.754), zu rund 50 % in den Märkten Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit
Bereinigtes EBITDA bei TEUR 16.653, bereinigte EBITDA-Marge 11,6 %; bereinigtes EBIT TEUR 8.914, bereinigte EBIT-Marge 6,2 %
Power Management-Plattform für tragbare Lasersysteme zur Drohnenabwehr sowie EFOY Pro Shelter als „arktische“ Energieversorgungslösung im Verteidigungsbereich mit OEM-Kunden erfolgreich etabliert
Internationalisierung weiter vorangetrieben: Aufbau Produktion in den USA, Etablierung eines profitablen H2-Brennstoffzellengeschäft in Dänemark sowie Skalierung des Geschäfts in Südostasien
Prognose 2026: Umsatzwachstum auf EUR 150,0 Mio. bis EUR 160,0 Mio., getrieben durch deutliche Steigerung des Umsatzanteils von Sicherheits- und Verteidigungskunden, überproportionale Steigerung des EBITDA bereinigt auf EUR 20,0 Mio. bis EUR 24,0 Mio. und des EBIT bereinigt auf EUR 11,0 Mio. bis EUR 15,0 Mio.
Brunnthal/München, Deutschland, 24. Februar 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578),
Freihandelsabkommen zwischen EU und Indien steht
Das dürfte auch den 40 Millionen Auftrag aus Indien beflügeln