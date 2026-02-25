DroneShield-Aktie hebt ab: Das ist der Grund!

Für die Aktie von DroneShield verlief das neue Börsenjahr bislang holprig. Zwar waren die Anteile stark gestartet, sind dann aber unter Druck geraten, was zu einer Underperformance gegenüber dem breiten Markt geführt hat. Damit ist es nach einem zweistelligen Kurssprung an der Börse in Sydney vorbei, nachdem das Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch sein Ergebnis für 2025 präsentiert hat.

Der Drohnenabwehr-Spezialist konnte seine Erlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr um 276 Prozent auf 216,5 Millionen Australische Dollar (AUD; 130,3 Millionen Euro) steigern. Dabei kletterte der Anteil von Software-Erlöse (SaaS) von 4,9 auf 5,4 Prozent, was mit einem Vorzeichenwechsel zu einem besseren operativen Ergebnis beigetragen hat.

Nach einem Minus von 8,6 Millionen AUD (5,2 Millionen Euro) kletterte das EBITDA auf knapp 4,5 Millionen AUD (2,7 Millionen Euro). Damit gelang DroneShield erstmals ein Nettogewinn in Höhe von 1,25 Millionen AUD (0,8 Millionen Euro) beziehungsweise 3,52 Millionen AUD (2,1 Millionen Euro) unter Berücksichtigung von Steuervergünstigungen.

Für einmalige Sonderbelastungen sorgten die von rund 4,65 auf 23,5 Millionen AUD (14,2 Millionen Euro) gestiegenen Kosten für Aktienvergütungen sowie Wertminderungen in Höhe von 8,5 Millionen AUD (5,1 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA lag damit bei 36,5 Millionen AUD (22,0 Millionen Euro), nach einem Minus von knapp 4 Millionen AUD im vergangenen Jahr.

Mehr Aufträge, mehr Kapazitäten, mehr Forschung und Entwicklung

Sein Orderbuch beziffert der Konzern auf 2,3 Milliarden AUD (1,38 Milliarden Euro) verteilt über 295 Aufträge aus 50 verschiedenen Ländern. Dabei liegen insgesamt 18 Großaufträge mit einem Volumen von mindestens 30 Millionen AUD vor sowie weitere 36 mit mindestens 10 Millionen AUD.

Aktuell sind Europa und das Vereinigte Königreich mit einem Auftragsbestand von 1,2 Milliarden AUD der wichtigste Absatzmarkt von DroneShield gefolgt von Asien (exkl. China) mit 481 Millionen AUD.

Um die anhaltend hohe Nachfrage rascher bedienen zu können, sind die Produktionskapazitäten am Standort in Sydney angehoben worden. Auch die Anstrengungen für Forschung und Entwicklung sollen verstärkt werden. Geplant sind Ausgaben von mindestens 70 Millionen AUD.

Aktie legt zweistellig zu, attackiert 50-Tage-Linie

Nach den Kapriolen im vergangenen Herbst, als sich der gesamte Vorstand von seinen Unternehmensanteilen getrennt hatte, stärkt DroneShield außerdem seine Offenlegungspflichten und hat neue Richtlinien zur Unternehmensführung veröffentlicht. Außerdem gilt nun eine Mindestpflicht für die von Unternehmensvorständen gehaltenen Aktienpositionen.

Gemeinsam mit den in der Unternehmenspräsentation vorgestellten Langfristzielen (1 Milliarde AUD Umsatz pro Jahr ab 2030, Produktions- und Vertriebsnetzwerke auch im Mittleren Osten und Südamerika) hat der Ergebnisbericht den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger getroffen. Die Aktie legte im australischen Handel um 12,6 Prozent auf 3,39 AUD (2,04 Euro) zu.

Die Kursgewinne werden im europäischen Handel bislang bestätigt. Auf Tradegate lag die Aktie am frühen Mittwochmorgen rund 8 Prozent im Plus. Damit wächst einerseits der Abstand zur 200-Tage-Linie, während DroneShield gleichzeitig im Begriff ist, die 50-Tage-Linie zurückzuerobern, was ein prozyklisches Kaufsignal bedeuten würde.

Fazit: Wachstum, für das einen hohen Preis verlangt wird

Die DroneShield-Aktie ist zur Wochenmitte gefragt, nachdem das Unternehmen für 2025 ermutigende Zahlen und einen Nettogewinn präsentieren konnte. Auch die Unternehmensrichtlinien wurden weiter gestärkt, was eine Konfrontation mit den Anlegerinnen und Anlegern wie im vergangenen Herbst künftig vermeiden und das Vertrauen in das Unternehmen langfristig stärken soll.

Insgesamt präsentiert sich der Verteidigungsspezialist als wachstumsstarkes Unternehmen mit verbesserter Profitabilität. Hierfür wird am Markt ein hoher Preis abgerufen. Das KGVe 2026 liegt bei knapp 45, während das EV/EBITDA-Verhältnis bei rund 30 liegt. Branchenübliche Werte sind ein KGV von 23 und ein EV/EBITDA von 13. Das zeigt den spekulativen Charakter der DroneShield-Aktie, was auch weiterhin für überdurchschnittlich hohe Volatilität sorgen dürfte.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,54 % und einem Kurs von 1,996EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

