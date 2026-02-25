    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Dax über 25.000 Punkten erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax leicht fester vor Nvidia-Quartalszahlen...
    • US-Indizes stiegen dank KI-Signalen deutlich..
    • Asien ebenfalls im Plus; Bitcoin ~65k, Brent 71
    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax über 25.000 Punkten erwartet
    (Wort in der Überschrift ergänzt)

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - ETWAS HÖHER ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des US-Chipkonzerns Nvidia etwas höher ins Rennen gehen. Die runde Marke von 25.000 Punkten, deren Überspringen dem Leitindex zuletzt schwer gefallen war, bleibt im Blick. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt taxierte der Broker IG den Dax mit plus 0,19 Prozent auf 25.034 Punkten. Die Vorgaben aus den USA sind positiv. Dort gab es am Vortag dank positiver Signale von Unternehmen mit Bezug zu Künstliche Intelligenz (KI) Kursgewinne. Am Abend nach dem Börsenschluss in New York stehen die Geschäftszahlen des KI-Chip-Giganten Nvidia auf dem Plan. Auch in Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte weiter, aus dem Dax berichten der Baustoffhersteller Heidelberg Materials , der Energiekonzern Eon und der Medizinkonzern Fresenius .

    USA: - GEWINNE - Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben.

    ASIEN: - GEWINNE - Auch in Asien haben nachlassende Befürchtungen, dass KI die Geschäftsmodelle viele Konzerne aus dem Software- und IT-Dienstleistungsberich massiv untergraben könnte, die Kurse am Mittwoch etwas angetrieben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 0,4 Prozent. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,6 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog kurz vor dem Handelsende um fast zweieinhalb Prozent an.

    DAX 24.986,25 -0,02%
    XDAX 25.041,69 0,25%
    EuroSTOXX 50 6.116,60 0,04%
    Stoxx50 5.255,21 0,19%

    DJIA 49.174,50 0,76%
    S&P 500 6.890,07 0,77%
    NASDAQ 100 24.977,04 1,09%
    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 129,61 -0,06% °

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1800 0,21%
    USD/Yen 155,59 -0,19%
    Euro/Yen 183,59 0,02%
    °

    BITCOIN:

    Bitcoin 65.001 1,47%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    Brent 71,23 +0,46 USD WTI 66,05 +0,42 USD °

    /mis

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 48,56 auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +24,45 %/+42,60 % bedeutet.




