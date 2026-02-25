Auto1 wächst deutlich und peilt weitere Gewinnsteigerung an
- Ziel: bereinigtes Ebitda 250–275 Mio € geplant
- Vorjahr: Ebitda 197,5 Mio€ (+80% gest.) stark!
- Absatz: 2025 842.271 Pkw, 2026 Ziel 940k-1M...
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im neuen Jahr seine Wachstumssträhne fortsetzen und den operativen Gewinn deutlich steigern. So soll das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) auch dank eines steigenden Absatzes auf 250 bis 275 Millionen Euro zulegen, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Berliner steigerten im vergangenen Jahr das operative Ergebnis um rund vier Fünftel auf 197,5 Millionen Euro und schnitten damit wie von Analysten erwartet ab. Für das neue Jahr liegen die Expertenschätzungen im Mittel bereits nah am oberen Ende der jetzt ausgegebenen Zielspanne. 2025 zog der Absatz von Autos um gut ein Fünftel auf 842.271 Fahrzeuge an, dieses Jahr sollen es zwischen 940.000 und einer Million Fahrzeuge sein./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 31.460 auf Ariva Indikation (24. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -6,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -41,03 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +66,11 %/+176,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AUTO1 Group eingestellt.
Moin, hier mal wieder der MehrMarkenHändler ;-)
Einen Kurs von 3 Euro könnte ich mir vorstellen, wenn Unregelmässigkeiten bei der Bilanzerstellung ans Licht kämen.