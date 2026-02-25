JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Telefonkonferenz mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes senkte am Dienstagabend die Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft in diesem Jahr von 4,6 auf 4,1 Prozent. Als Grund nannte der Experte Rückrufaktionen des Herstellers von Milchprodukten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 72,10EUR auf Lang & Schwarz (25. Februar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
