Goldpreis
Gold klettert weiter Kurs 5.194,58 USD
Gold zeigt Stärke: +0,98 % höher bei 5.194,58 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,40 %
|1 Monat
|+2,44 %
|3 Monate
|+25,27 %
|1 Jahr
|+76,09 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.766,97USD. Heute steht er bei 5.194,58USD. Das Investment wäre auf 29.398,2USD gewachsen – eine Steigerung von +193,98 %.
WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold wirkt aktuell überwiegend bullisch. Technisch unterstützt der gehaltene 50-Tage-Durchschnitt Aufwärtsmomentum; Berichte sprechen von einem positiven Handelstag. Physische Nachfrage wird von Investoren wie in Beitrag 15 betont. Eine klare Abwärtsgefahr wird nicht bestätigt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit einer konkreten Prozentzahl angegeben.
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|401,70EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|141,28EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,64EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|472,28EUR
|+3,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|119,20EUR
|+4,85 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|715,95EUR
|+3,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|421,34EUR
|+0,36 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|85,24EUR
|+0,31 %
|Long
|1
|0,00
|141,38EUR
|+0,18 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,109EUR
|-1,35 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.