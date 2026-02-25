Gold klettert weiter Kurs 5.194,58 USD

+0,98 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,40 % 1 Monat +2,44 % 3 Monate +25,27 % 1 Jahr +76,09 %

Der Markt bleibt freundlich: Gold klettert umund steht bei 5.194,58. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.766,97USD. Heute steht er bei 5.194,58USD. Das Investment wäre auf 29.398,2USD gewachsen – eine Steigerung von +193,98 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Gold wirkt aktuell überwiegend bullisch. Technisch unterstützt der gehaltene 50-Tage-Durchschnitt Aufwärtsmomentum; Berichte sprechen von einem positiven Handelstag. Physische Nachfrage wird von Investoren wie in Beitrag 15 betont. Eine klare Abwärtsgefahr wird nicht bestätigt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit einer konkreten Prozentzahl angegeben.