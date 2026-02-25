DAX pendelt unentschlossen auf und ab

Nach einem ruhigen Wochenbeginn nahm die Berichtssaison am Dienstag wieder Fahrt auf. Impulse für die Märkte könnten von der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch ausgehen. Am Mittwoch dürften dagegen die Unternehmenszahlen von dem US-Chiphersteller NVIDIA stehen, vielmehr dürfte sich der Blick allerdings auf die Prognose für 2026 richten.

Insofern dürfte es an den Märkten weiterhin volatil zugehen und der DAX zahlreiche Fehlsignale produzieren. Aktuell sieht es nach einer Auflösung eines aufwärtsgerichteten Keils auf der Unterseite aus, was Korrekturpotenzial auf 24.266 und 23.968 Punkte entfalten dürfte. Auf der Oberseite müsste der DAX dagegen mindestens über 25.275 Punkte wieder zulegen, damit ein erneuter Test der Rekordstände bei 25.507 Punkten gelingen kann.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.986 Punkten

VDAX steigt - Nervosität sprunghaft gestiegen

Fear& Greed Index bei 43 auf "Fear"

Tagesanalyse: RSI: um 52 - Neutral MACD: 103 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist wieder ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.353 / 25.435 / 25.507 und 25.764 Punkte Punkten, nach unten bei 24.920 / 24.771 / 24.639 und 24.535 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus Seitwärtstrend ausgebrochen - Kaufsignal aktiv VDAX-New Angstlevel geht zurück VDAX-New der Deutschen Börse (23. Februar 2026): Bei 19,00% (steigend) (Vortag: 18,13%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.200 Punkten, Stopp bei 24.850 Punkten. Kursziel bei 25.507 Punkten - auf der Kippe -> Ausstieg in Erwägung ziehen, falls Boden scheitert 2. Stop-Sell-Order unter 24.920 Punkten, Stopp bei 25.175 Punkten. Kursziel bei 24.266 Punkten - Neu! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU62ME Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,75 - 9,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.088,04 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.088,04 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.986,26 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,68 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY81E8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,18 - 11,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.159,47 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.159,47 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.986,26 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.266 Punkte Hebel: 22,36 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.