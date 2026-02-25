Alles muss raus!

Bei American Express zeigt sich die Entwicklung deutlich im Kursverlauf: Der mittelfristige Abwärtstrend wurde gegen Ende Januar endgültig bestätigt. Seitdem häufen sich die täglichen Verluste. Ein stabiler Boden, also ein Bereich, in dem sich der Kurs nachhaltig fängt, ist bislang nicht in Sicht.

Wichtige Kursmarken im Blick

Anfang Februar fiel die Aktie unter die Marke von 350,00 US-Dollar. Damit wurde ein bereits zuvor entstandenes Verkaufssignal endgültig bestätigt. Der Kurs rutschte anschließend bis auf den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei 330,29 US-Dollar ab. Ohne nennenswerte Gegenbewegung ging es weiter nach unten – bis auf 315,95 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Oktober vergangenen Jahres.

Auf Tagesbasis gilt die Aktie inzwischen als „überverkauft“. Das bedeutet, dass der Kurs in kurzer Zeit sehr stark gefallen ist und eine kurzfristige Gegenbewegung nach oben möglich wäre. Dennoch bleibt die Gesamtsituation angespannt.

Sollte es auf Wochenbasis zu einem nachhaltigen Unterschreiten des 61,8-%-Fibonacci-Retracements kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter verstärken. In diesem Fall wären sogar Kurse um 284,09 US-Dollar denkbar.

Erholung eher als neue Verkaufschance?

Kommt es zwischenzeitlich zu einer Erholung, liegen mögliche Anlaufpunkte auf der Oberseite bei 330,29 US-Dollar sowie darüber bei 337,16 US-Dollar. Allerdings könnten diese Bereiche nach Einschätzung vieler Marktteilnehmer eher als Gelegenheit genutzt werden, erneut auf fallende Kurse zu setzen.

Insgesamt bleibt die Aktie damit klar angeschlagen – und eine nachhaltige Trendwende ist derzeit noch nicht erkennbar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

American Express Comp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8DGH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,61 - 3,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 279,2641 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 279,2641 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 321,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,54 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8BQ7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,35 - 3,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 359,9916 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 359,9916 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 321,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

